"Куда ты тянешь грабли?": Карпин отказался пожать руку комментарору "Матч ТВ" и тренеру "Локомотива"

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин не стал жать руку своему коллеги, наставнику "Локомотива" Юрию Семину. Он также отказался поприветствовать комментатора мачта, о чем тот рассказал во время трансляции игры.

Перед началом встречи 15 марта "Ростов" - "Локомотив" на стадионе донской столицы Валерий Карпин поздоровался с наставником москвичей нетрадиционным способом. Коллеги не стали жать руки, а вместо этого поприветствовали друг друга локтем. Кроме того, когда один из комментаторов матча перед игрой подошел к Карпину, тот грубо отказал ему в рукопожатии.

- Куда грабли тянешь? - задал ему недвусмысленный вопрос главный тренер ростовчан.

Выяснилось, что такое поведение - вынужденная мера. Отказаться от привычного приветствия за руку рекомендовала ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в связи с распространением короновируса. Ведомство предложило в качестве альтернативы здороваться бесконтактно - локтями или ногами.

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