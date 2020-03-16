2020-03-16T12:33:43+03:00
Общество

В экорайоне «Вересаево» Ростова-на-Дону сдан третий дом

Ключи от уютных квартир от «ЮгСтройИнвест» получили 357 ростовских семей
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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В субботу, 14 марта, в Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Уже с самого утра там звучала музыка. Каждый гость мероприятия нашел развлечение себе по душе. Малыши играли с аниматорами, а все желающие участвовали в увлекательных мастер-классах, рядом проходило шоу дрессированных собачек. Особой же популярностью пользовалась фотозона в виде уютной комнаты.

В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- Сегодня мы сдаем уже третий дом в экорайоне «Вересаево», - отметила руководитель отдела по работе с клиентами «ЮгСтройИнвест-Дон» Влада Теряева. - Отмечать сдачу дома вместе с жильцами наших микрорайонов - уже добрая традиция группы компаний «ЮгСтройИнвест». И это отличная возможность соседям познакомиться друг с другом, подружиться. Конечно, всех новоселов ждет уютный благоустроенный двор, цветущая прогулочная аллея и высокое качество квартир. Во дворе нового дома экорайона установлены детские и спортивные площадки, есть подземный паркинг. А для нас важно, чтобы в микрорайонах царила еще и теплая семейная атмосфера.

В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Так, зарядившись хорошим настроением новоселы отправились осматривать свои новые квартиры. Всего же ключи от уютных квартир во втором литере получили 357 ростовских семей. Жилье здесь подготовлено под скорейшее заселение: выполнена чистовая отделка, установлена система индивидуального отопления. Второй литер стал первым домом, где застройщик применил новую концепцию отделки холлов. А дизайн выполнен в стиле «Лофт». Одним из современных элементов оформления стал подвесной потолок «Грильято».

В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Надо сказать, что с каждым месяцем экорайон «Вересаево» растет и развивается. Одновременно с жильем возводится и социальная инфраструктура, благоустраивается территория. В рамках реализации национального проекта «Демография» в «Вересаево» строится детский сад на 300 мест с ясельными группами, а также кипит работа на строительной площадке одной из самых больших в регионе школ – она будет рассчитана на 1434 ученика.

В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Кроме того, в микрорайоне-парке будет семь прогулочных аллей. Первая из них уже благоустроена. Создавая эту аллею, особое внимание было уделено озеленению и ландшафтному дизайну. Более 80% зеленых насаждений – это хвойные растения. Посажены сосна крымская, ель колючая, ель обыкновенная, несколько видов туи и можжевельника. Растения подобраны так, что будут радовать горожан своим цветением круглый год. А еще в числе редких для наших мест цветов – магнолия и гортензия. Так что не случайно «Вересаево» уже считается и самым зеленым микрорайоном донской столицы.

В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В Ростове-на-Дону состоялся настоящий праздник для сотен новоселов экорайона «Вересаево». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

НАША СПРАВКА

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» трудится на строительном рынке Юга России более 16 лет, символизируя комфорт и надежность. За это время в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону компания построила 171 дом, 4 школы и 11 детских садов. В эксплуатацию введено более 3,6 млн кв м недвижимости. Согласно единому рейтингу застройщиков РФ, «ЮгСтройИнвест» входит в число крупнейших строительных компаний страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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