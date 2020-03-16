Морозное утро и облачность ожидают ростовчан 16 марта

Лютые морозы вновь вернулись в Ростов. В особенности их воздействие ощутят на себе те, кто отправляется на работу ранним утром или же возвращается поздним вечером. Днем температура будет выходить в плюс, но небольшой.

В утренние часы снова будет холодно -1...-5, днем столбик термометра будет держаться на отметке +3. А к вечеру температура поползет вниз еще больше и термометр будет показывать +1...+3. Погода сегодня будет ясной только до полудня, а потом небо заволокут черные тучи. Но осадков, к счастью, не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-западное и северное. Скорость его порывами будет достигать 6-9 метров в секунду. Водителей на дорогах не подстерегает никаких неприятностей, дорога будет абсолютно сухой и видимость сегодня ничто не испортит.

Атмосферное давление будет расти в течение дня с 760 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 35 до 70%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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