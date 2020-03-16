Не стал посыпать голову пеплом: Валерий Карпин объяснил звенящее фиаско «Ростова»

Главному тренеру ФК «Ростов» Валерию Карпину в минувшее воскресенье пришлось нелегко — не каждый день увидишь, как твою команду «всухую» громят всего за несколько минут. И это при том, что в том же самом первом тайме «желто-синие» выглядели гораздо интереснее, чем «Локомотив», а заветный первый гол хозяев в ворота «Локо», казалось, лишь вопрос времени.

Но жестокосердная футбольная фортуна показала свой крутой норов там, где не ждали.

В итоге более 30 тысяч болельщиков донского клуба, заполнившие трибуны «Ростов Арены», стали свидетелями звенящего фиаско подопечных Карпина, которой произошло на их глазах.

Раз, два, три.

Песьяков (автогол), Жемалетдинов, Крыховяк. Финита ля комедия!

В итоге, 3:1 - с учетом гола престижа, забитого с пенальти Ивелином Поповым во втором тайме. Более, чем уверенная выездная победа московского «Локомотива».

Не удивительно, что после такого испытания тренеру ростовчан на послематчевой пресс-конференции пришлось аккуратно подбирать выражения, чтобы описать свои чувства.

- У вас есть понимание, что произошло в концовке первого тайма? - обратились с главным и очевидным вопросом к наставнику сгорающие от любопытства журналисты.

Карпин посыпать голову пеплом не стал. По его мнению, команда играла хорошо, просто ей не повезло.

- В первые 30 минут одна команда создавала моменты, а другая ударила с 35 метров и мяч залетел в ворота. После этого пропустили в контратаках. Такое бывает в футболе, что играет одна команда, а забивает другая. Возможно, после первого мяча подсели психологически. Тяжело, когда у тебя ничего не залетает, а соперник забивает таким ударом. Можно говорить что угодно, но если «Ростов» и дальше будет играть так, как в начале игры, то все будет хорошо. Для нас главное и дальше продолжать играть в созидательный футбол, все остальное придет, - отметил Валерий Георгиевич.

Помимо этого рулевой дончан изложил свою точку зрения на вероятную приостановку чемпионата России по футболу из-за угрозы коронавируса.

- Когда будет приятно решение (на уровне РФС — прим.), тогда и решим, что делать. Есть много нюансов, ответов на которые еще нет, - лаконично резюмировал наставник.

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