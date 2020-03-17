"С божьей помощью!": Дмитрий Тарасов с женой крестили вторую доченьку

В жизни семьи известного футболиста Дмитрия Тарасова, который является мужем ростовской модели Анастасии Костенко, произошло еще одно важное событие. Супруги крестили вторую дочь Еву в московском храме Сорока Севастийских Мучеников.

kostenko.94 Тарасовы отпраздновали крещение дочери Евы

Семейная пара пригласила стать крестными родителями второй доченьки двух близких людей.

Молодая мама и её старшая дочь Милана пришли в храм в одинаковых накидках, которые надели на голову. Многие отметили внешний вид ростовской модели, посчитав ее образ подходящим. Анастасия надела длинное светлое платье в черный горох, а на ноги обычную обувь без каблука.

На память об этом важном событии семья сделала несколько общих снимков, которые опубликовали в Instagram.

kostenko.94 Анастасия со старшей дочерью Миланой

Подписчики модели засыпали молодую мать различными комментариями: "Молодцы, что крестили ребенка", "Это такое радостное событие", "Крещенные дети реже болеют", "С божьей помощью!", "Человек сам должен определить свою веру, а не родители такое решение принимать" и т.д..

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в феврале в семье Тарасовых появилась на свет еще одна дочь. Девочка родилась 5 февраля 2020 года. Пара целый месяц скрывала имя девочки.

kostenko.94 Семейная пара целый месяц скрывала имя дочери

Сначала Анастасии Костенко было сложно справляться с двумя детьми и даже расстраивалась из-за этого, но спустя всего несколько недель супруга футболиста привыкла к новому графику и все наладилось.

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