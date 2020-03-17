Свой Эйнштейн в мире религии

Второе воскресенье Великого поста посвящено памяти епископа Григория Паламы. О нем в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» мы говорили с пресс-секретарем главы донской митрополии Игорем Петровским.

ПОЧЕМУ МОНАХОВ СТАЛИ НАЗЫВАТЬ ИСИХАСТАМИ

- Григорий Палама жил в Греции в 13-14 веках, - рассказал Игорь Павлович. - Его семья бежала в Константинополь, столицу тогдашней Византии. Отец пристроился при дворе византийского императора и был сановником высокого ранга. Правда, он достаточно быстро скончался. Тогда маленький Григорий был принят при дворе лично императором. Он учился в университете у лучшего преподавателя того времени, которого звали Феодор Метохит. Последний был не только ректором университета, но и по нынешним меркам еще и премьер-министром государства, поэтому, как вы сами понимаете, образование у Григория было наилучшим. В числе прочего он изучал Аристотеля и всю классику греческой науки. А в возрасте 17 лет прочел открытую лекцию при императоре и сановниках. Она вызвала такой восторг, что сам Метохит воскликнул: «Если бы Аристотель был жив и слышал это выступление, он не преминул бы удостоить его самой высокой похвалы».

- Но он все же выбрал монашество?

- Карьера у мальчика шла как по маслу, но он не интересовался ни политикой, ни мирскими делами. И возрасте 20 лет он оставил перспективную карьеру и ушел на святую гору Афон, став монахом. Вначале он был обыкновенным прислужником при трапезе, пел в хоре. А чуть позже ушел в скит, руководитель которого стал учить Григория так называемой «умной молитве». Это молитва звучит так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божьем, помилуй мя грешного». Афонские монахи были уверены, что в душе человека, который читает эту молитву, погружаясь в глубины каждого слова, появляется некий фаворский свет, некая теплота и радость переживания Бога. Надо сказать, что это была довольно древняя традиция, которая постепенно развивалась еще с 4 века. А в 11 веке Симеон Новый Богослов в своих трудах подробно рассказывал о внешних молитвенных приемах, которые были очень похожи на приемы медитации. Они требовали уединения, сосредоточенности, безмолвия и тишины. А потому монахов стали называть исихастами, что в переводе означало «покой», «молчание».

О ФАВОРСКОМ СВЕТЕ И ИИСУСОВОЙ МОЛИТВЕ

- И что же произошло в 14 веке?

- В 14 веке турецкие войска заняли практически всю территорию Византии и уже подходили к Константинополю. Это не могло не отразиться на общем состоянии страны и граждан. Греки пребывали в глубоком декадансе, перестали заниматься инженерными сооружениями, забросили богословие, философию. В то же самое время Западная римская империя переживала свой рассвет. В богословии, философии и науках был наведен порядок. Процветала культура. Греция для них перестала быть объектом притяжения и интереса. Но одно место все же вызывало у них недоумение - это монашеская республика Афон, где творилось нечто странное. Дело в том, что афонские монахи утверждали, что им во время чтения Иисусовой или умной молитвы является какой-то фаворский свет. И тогда туда отправился монах Варлаам из Калабрии. Он решил сам посмотреть, что там происходило и был, честно говоря, в шоке от того, что увидел. Греки поставили медитативный, мистический опыт выше четких логических схем, выше Аристотеля. Простые неученые афонские монахи начали рассказывать Варлааму о внешнем техническом способе достижения видения фаворского света, они говорили, что у них в душе появляются теплота, радость, свет. Увидев, что Варлаам их не понимает, они попросили Григория Паламу все ему объяснить, так как образованный лучше понимает образованного. Однако диалог не удался. Спор между Григорием и Варлаамом занял целых шесть лет. Но Григорию все же удалось артикулировать азы православного понимания мистического опыта исихастов. Он перевел с простецкого на богословский, на понятный язык то, что ужасало в своей сумбурности Варлаама. Он объяснил, что Бог, непознаваемый в Своей сущности, может быть познан в Своей энергии, т.е. в своем действии, которое мы называем благодатью. Именно благодать Божия действует в этом мире, освящая и преображая все.

- То есть он смог объяснить, как Бог появляется в материальном мире?

- Да, именно поэтому мы можем сказать, что Григорий Палама в мире религии был настоящим Эйнштейном. Он смог правильным академическим языком высказать тайну мистического опыта, что настоящая религиозная жизнь - это погружение в нетварную энергию Бога, которая способна обожить человека, изменить его жизнь, освятить его душу и даже тело. Григорий научился оперировать логически категориями, научной терминологией, чтобы обосновать этими формулами мистический опыт, которым жили монахи и он сам. В этом и был его огромный вклад и даже открытие в области богословских знаний. Так появился научный исиахазм - учение о Божественном свете, об Иисусовой молитве, о том, что настоящая встреча с Богом происходит в мистическом опыте переживания, а не только во внешних религиозных формах. Все это было воспринято и Русью. Кстати, «Троица» Андрея Рублева - это прямое продолжение исихастского богословия, только в красках. Если подытожить, то лучше всего о том, какое значение для православной Церкви имеет Григорий Палама, сказал митрополит Антоний (Блум): «Учение Паламы - это учение о величии человека и его непостижимой близости к Богу».

- Бог к нам в душу прийти не может, потому что бесконечность не может уместиться в рамках ограниченного сознания, - сказал в завершение разговора собеседник. - Но Бог посещает человека и прикасается к нему через Свои божественные энергии, через благодать. И эти энергии не простое излучение. Они являются одной из граней существования Бога. И первый признак того, что Бог касается человека, - это состояние радости. А вот обратное состояние - это все то, что противоположно Богу. Поэтому праведный Иоанн Кронштадтский и сказал: «Если на сердце нет радости, значит, там прилег дьявол».

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

КСТАТИ

Слушайте программу с Игорем Петровским каждый четверг в 17.03 на радио «Комсомольская правда» на 89,8 FM.