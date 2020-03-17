2020-03-17T19:18:06+03:00
Общество

СКР возобновил расследование уголовного дела о похищении за границей летчика Константина Ярошенко

Специалисты будут устанавливать причастность к похищению россиянина граждан США и Либерии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовского летчика Константина Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы в США. Фото: семейный архив героя публикации.Ростовского летчика Константина Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы в США. Фото: семейный архив героя публикации.
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Специалисты следственного комитета РФ возобновили расследование уголовного дела из-за похищения в Либерии ростовского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщается на сайте СК России.

Российские сотрудники СКР будут вести дело в отношении одиннадцати специалистов управления по борьбе с наркотиками министерства юстиции США, четырех сотрудников Службы безопасности Республики Либерия, двух граждан Либерии, а также нескольких неустановленных лиц. Сейчас дело находится в производстве следователей СК РФ по Ростовской области.

Согласно материалам дела, ростовский летчик Константин Ярошенко был похищен подозреваемыми из гостиницы, расположенной в либерийском городе Монровия 28 мая 2010 года. Гражданина России задержание за якобы осуществляемую незаконную перевозку продажу наркотиков в США. Затем россиянин был незаконно вывезен на самолете сотрудниками управления по борьбе с наркотиками Минюста США в Нью-Йорк.

- После похищения Ярошенко был доставлен в неустановленное место на территории Либерии, где незаконно удерживался вплоть до 30 мая 2010 года, - рассказывают в СК России. - Ему не была предоставлена консульская и адвокатская помощь, россиянин подвергался насилию, издевательствам и пыткам в целях получения от него признательных показаний.

Во время расследования были составлены запросы о предоставлении сведений, но ответы до настоящего времени пока так и не поступили.Решение о возобновлении расследования принято необходимостью выполнения ряда дополнительных следственных и процессуальных действий по уголовному делу.

По информации СКР, следователи намерены направить повторные запросы в компетентные органы США, Республики Либерия для получения данных о сотрудниках спецслужб, совершивших похищение Ярошенко, состоянии здоровья осужденного, а также возможности личного допроса сотрудниками российских правоохранительных органов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», летчика Константина Ярошенко приговорили в 2011 году в США к 20-и годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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