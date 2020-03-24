«Строительство многоэтажки невозможно»: глава администрация Ростова сообщил, что парк 8 Марта не тронут

23 марта в интернете появилось объявление о продаже части территории парка 8 Марта под коммерческую застройку. Продавец указал, что на площади в 200 соток можно возвести многоквартирные дома по 10 этажей. Цена участка – 179 миллионов рублей.

После широкого распространения этой информации в СМИ, ростовчане забеспокоились. Неужели в парке в центре города могут появится очередные «каменные джунгли»? Это могло бы привести к огромному количеству негативных последствий, особенно, для жителей прилегающих домов. Тем более, что вокруг парка – частный сектор с одноэтажными постройками.

Ситуация прояснилась сегодня, 24 марта на очередном заседании городской думы. Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко высказался на этот счет. Оказалось, что новость - фейк.

- Я не знаю, кто это пишет, но на сегодняшний день строительство в парке невозможно. Поэтому ни о каком возведении многоквартирных домов на этой территории не может быть и речи — заявил Логвиненко.

Выяснилось, что участок парка находится в федеральной собственности и в данный момент передан в аренду ДОСААФ (общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»). Сейчас парковая зона пребывает в плачевном состоянии. Территорией не занимались уже много лет – все превратилось в развалины.

Как добавил Алексей Логвиненко, администрация Ленинского района уже проводит проверку по данному факту. Необходимо выявить претензии к ДОСААФ с точки зрения благоустройства территории.

- Составляются административный протоколы, определяются ответственные лица. Уже есть обращение к руководству ДОСААФ и Росимуществу, чтобы данный земельный участок был передан городу и содержался, и благоустраивался за бюджетные деньги, — добавил глава ростовской администрации.

Добавим, что парк 8 Марта находится в Ленинском районе города недалеко от улицы Текучева. На его территории расположена церковь Дмитрия Ростовского.