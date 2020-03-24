2020-03-24T18:45:35+03:00
Общество

Автобусы опустели: из-за коронавируса меньше ростовчан пользуются общественным транспортом

Пассажиропоток упал на 50 процентов – транспортные компании несут убытки
Дадаян Давид
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Пассажиропоток в Ростове упал на 50 процентов.Пассажиропоток в Ростове упал на 50 процентов.Фото: Дадаян Давид
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В донской столице из-за коронавируса пассажиропоток в общественном транспорте упал на 50 процентов. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он отметил, что это уже вызвало финансовые трудности у некоторых транспортных организаций.

На территории Ростовской области ввели особый режим во избежание распространения вирусных инфекций. Карантин распространяется и на крупные донские ВУЗы, студенты которых перешли на дистанционного обучения. Многие из них уехали в родные города. Город заметно опустел, а вместе с ним и общественный транспорт.

На очередном заседании городской думы Алексей Логвиненко сообщил, что многие транспортники несут убытки. Отрасль не добирает выручки, и такая тенденция будет сохраняться. Он добавил, что плачевная ситуация наблюдается и в других сферах бизнеса, которые также страдают из-за коронавируса.

- Нас пока не нахлынуло, но во 2-м, 3-м или 4-м кварталах могут начаться трудности. Заместитель главы по экономике уже работает по этому вопросу с налоговыми ведомствами и предпринимателями. Пока мы не понимаем, чего именно ждать, но работаем, - отметил глава ростовской администрации.

В свою очередь глава департамента транспорта Христофор Ермашов в эфире радио Комсомольской правды также прокомментировал эту ситуацию. Он подтвердил, что в Ростове-на-Дону произошло сильное падение пассажиропотока. В первую очередь меньше стало студентов и пенсионеров.

Христофор Ермашов высказался на тему спада пассажиропотока. Фото: Архив "КП"

Христофор Ермашов высказался на тему спада пассажиропотока.Фото: Архив "КП"

- Будем инициировать вопрос о поддержке перевозчиков на уровне области, потому что в сложной финансовой ситуации оказались даже «муниципалы», - отметил директор департамента.

Ермашов добавил, что 13 апреля сотрудникам муниципальной транспортной компании выплатили аванс. Зарплату выплачивать пока нечем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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