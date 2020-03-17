2020-03-17T08:30:49+03:00
Общество

Солнечная, но прохладная погода ожидает ростовчан 17 марта

Атмосферное давление будет слегка повышенным
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается солнечный деньВ Ростове ожидается солнечный деньФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове, по сравнению со вчерашним днем, немного потеплеет. Но радоваться горожанам пока рано. Такие перепады температуры могут отрицательно сказаться на здоровье местных жителей.

С утра снова будет холодно -3...+2 градуса, днем потеплеет и столбик термометра достигнет отметки +6...+8, а к вечеру температура снова начнет понижаться и опустится до +1...+5.Погода ожидается преимущественно ясная, только иногда будут набегать тучки. Осадков, согласно прогноза синоптиков сегодня не предвидится.

Ветер сегодня сменит четыре направления: северо-западное, северное, северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет составлять 3-7 метров в секунду. Водителей на дороге тоже не подстерегает никаких опасностей, проезжая часть будет полностью сухой и видимость ограничивать ничто не будет.

Атмосферное давление будет слегка повышенным - 765-767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 38 до 75%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но будут небольшие возмущения.

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Также усилится ветер до 15-18 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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