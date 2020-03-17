Самую современную школу донской столицы посетили депутаты городской Думы

Депутаты городской Думы Ростова-на-Дону посетили одну из самых прогрессивных и технически продвинутых школ в донской столице, открывшуюся в начале марта - второй корпус «Лицея №11», который расположен в микрорайоне «Красный Аксай».

Это учебное заведение на 1100 мест было построено рамках реализации приоритетных нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Образование».

Стоимость новой школы обошлась в значительную сумму - более 900 млн рублей. Строительно-монтажные работы подрядчик завершил в августе 2019 года, а разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в середине декабря.

Комплекс лицея площадью свыше 20 тысяч кв.м. состоит из четырех блоков переменной этажности.

Комплекс лицея общей площадью свыше 20 тысяч кв.м. состоит из четырех блоков переменной этажности, соединенными переходными коридорами и галереей. Несмотря на то, что школа открылась совсем недавно, она уже стала достойным примером для остальных образовательных учреждений Ростова.

Экскурсию по лицею для депутатов гордумы провела директор учреждения Валентина Потатуева, которая показала внутреннюю структуру нового корпуса, а также подробно рассказала о всех нюансах и изюминках необычной школы.

Во время прогулки почетные гости посетили кабинеты для занятий, несколько спортивных залов и библиотечный центр. Также их внимание привлекли вместительный актовый зал на 500 мест, просторные, светлые, творчески оформленные кабинеты, где вовсю кипел процесс и шли учебные занятия.

Во время прогулки депутаты городской Думы заглянули в творчески оформленные кабинеты для занятий.

Как пояснила Валентина Потатуева, лицей в «Красном Аксае», имеющий три профиля образования (социально-экономический, химико-биологический, информационно-технологический), полностью оснащен необходимым современным оборудованием для учебы и дополнительных занятий.

Всем его ученикам доступны цифровые лаборатории, 3D-принтер, проектор и средства интерактивного обучения. Помимо этого в школе предусмотрены обучение детей классической игре в шахматы и даже занятия по робототехнике. Имеются классы ранней профессиональной подготовки - например, медицинский.

Пока места еще есть, но к 1 сентября школа будет максимально загружена - на 1100 учеников.

- Пока школа работает не в полную мощь, сейчас у нас обучается 420 человек. Но я абсолютно уверена, что к 1 сентября школа будет максимально загружена на 1100 человек, поскольку люди активно покупают квартиры и переезжают в район. Наш «конек» — это мощное техническое оснащение. Лицей оборудован комфортной мебелью, компьютерной и исследовательской техникой. Во всех классах установлены интерактивные доски и проекторы, что позволяет делать учебный процесс более наглядным и интересным для учеников. Также отмечу, что мы себя позиционируем, как центр дистанционного образования. У нас в структуре есть такой специальный проект «Учим - знаем», в рамках которого происходит обучение онкобольных детей, лечащихся в Областной детской клинической больнице. Они у нас находятся на смешанном обучении, когда их состояние здоровья не позволяет заниматься в школе очно, то мы работаем с ними дистанционно, - сообщила директор «Лицея №11» Валентина Потатуева.

В лицее имеются классы ранней профессиональной подготовки - например, медицинский.

Заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей Сухариев остался доволен увиденным и выразил убеждение, что подобные учебные заведения вскоре будут появляться в донской столице массово, что, в свою очередь, станет отличным подпорьем для ростовских школьников, стремящихся к знаниям.

- В лицее созданы прекрасные условия для обучения и воспитания детей. Здесь есть оснащенные оборудованием классы, огромный актовый зал и вместительная столовая на 550 человек, а также сразу несколько спортивных центров, где учащиеся могут заниматься не только общей физической подготовкой, но и даже отдельными спортивными дисциплинами. До 2025 года в Ростове-на-Дону будут построены либо реконструированы 25 общеобразовательных учреждений. Сегодня городу на хватает порядка 25 тысяч мест, чтобы все школы донской столицы перешли в односменный режим. Уверен, что эта задача будет тоже решена, - подчеркнул Сергей Сухариев.