Как правильно посещать ростовские храмы в дни угрозы корановируса

В Ростовской области храмы в условиях угрозы коронавируса будут работать иначе. По официальным данным, в донском регионе нет ни одного подтвержденного случая этого заболевания. Однако на Дону введен режим повышенной готовности, в связи с чем уже отменены массовые мероприятия с численностью в 500 человек и более. Есть культурные учреждения, которые закрыты на неопределенный период, другие ограничили число посетителей. В городе к тому же проводится санитарная обработка транспорта, а чиновники мониторят аптеки на наличие противовирусных препаратов и медицинских масок.

Кроме того, привычный уклад изменится и в донских храмах. Об этом говорится на официальном сайте Ростовской епархии.

КРЕСТ БУДУТ ВОЗЛАГАТЬ НА ГОЛОВЫ ПРИХОЖАН

В частности, при входе в храмы появятся объявления, в которых говорится о том, что с признаками вирусной инфекции, такими как высокая температура, кашель и недомогание, от визита в церковь лучше воздержаться.

Кроме того, у верующих христиан сейчас Великий пост, во время которого происходит таинство Елеосвящения или Соборования. Их будут совершать по сокращенному чину, а для каждого прихожанина по отдельности использовать, к примеру, одноразовые ватные палочки (вместо стрючицы) с последующим сожжением. Помазание же на всенощном бдении будут совершать только в тех случаях, когда совершается лития и освящение елея.

А вместо преподания креста для лобзания по окончании Божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан. В других случаях после каждого лобзания протирать Евангелия и иконы с использованием дезинфицирующего раствора.

- В Неделю Крестопоклонную для поклонения Крест выносим медный, для возможности протирания его после каждого целования антибактериальным раствором, - говорится в документе.

Кроме того, священнослужителям рекомендуют воздерживаться от преподания руки для целования. А для раздачи просфор, а также освященных хлебов на всенощном бдении использовать одноразовые гигиенические перчатки. Таинство Крещения пока будут совершать только индивидуально с промежуточной дезинфекцией купели, меняя воду после каждого обряда.

ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ, ИСПОВЕДЬ БУДЕТ ОБЩЕЙ

Что касается Таинства Исповеди, то для максимального сокращения близких контактов пока рекомендуется совершать общую Исповедь, и лишь в исключительных случаях прибегая к частной — речь идет при исповедании смертных грехов.

Больше всего рекомендаций касается Причащения Святых Христовых Таин.

- Принесение Бескровной Жертвы ни в коем случае не может быть отменено, ибо там, где нет Евхаристии, нет церковной жизни, а также, что Святые Тело и Кровь Христовы преподаются во здравие как души, так и тела, - говорится на сайте Ростовской епархии.

Во время этого церковного обряда причастникам надо воздерживаться от лобзания Чаши, «запивку» будут подавать только индивидуально в одноразовой посуде, а для утирания уст для каждого причастника использовать бумажные салфетки с последующим сожжением.

При этом платы будут кипятить и стирать с должным благоговением после каждого богослужебного использования.

До особого распоряжения пока не будут работать воскресные школы, а также приходские секции и кружки. А священнослужителям рекомендовано обеспечить частое проветривание храмов, регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, находящиеся в храме, к которым прикладываются прихожане. Уделять усиленное внимание чистоте утвари и богослужебных сосудов, протирая таковые после каждого богослужебного использования и тщательно омывая кипятком.

ВАЖНО!

Подробнее об этом в программе «Свой взгляд» на радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM в четверг, 19 марта в 17:03.