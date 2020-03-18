В Ростове-на-Дону увеличилось количество человек, оказавшихся под на блюдением из-за коронавируса. В среду, 18 марта, количество находящихся под наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 увеличилось до 168 человек. Об этом сообщили в администрации города.

Все 168 человек, находящихся под наблюдением, приехали в донскую столицу из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, из них шестеров размещены в инфекционном отделении МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко, в обсерватор изолирован один человек.

- У всех пациентов были взят анализы на новую коронавирусную инфекцию. Результаты лабораторных обследований отрицательные, - отметили в горадминистрации.

В настоящее время на территории Ростовской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В регионе введен режим повышенной готовности. Власти отменили все общественно-массовые мероприятия, численностью более 500 человек. Крупнейшие вузы временно ушли на дистанционное обучение, а в школах и средне-специальных образовательных учреждениях продлили весенние каникулы до 12 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус: какие ограничения ввели в Ростове-на-Дону из-за опасной болезни

Рассказываем, как Ростов реагирует на распространение опасной болезни (подробности)