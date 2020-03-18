В Ростове-на-Дону тест на коронавирус делают в течение четырех часов

В Ростове-на-Дону рассказали, что тест на наличие коронавируса донские эпидемиологи могут сделать в течение четырех часов. Известно, что любой человек не может сам, если вздумается, сделать анализ самостоятельно - ни бесплатно, ни за деньги. Назначить его проведение может только врач, который решит, насколько это целесообразно.

В частности, исследование на новый тип вируса, который вот уже несколько месяцев кошмарит весь мир, делают и в ростовской лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора.

Так, наборы позволяют обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях. А сама тест-система обладает настолько высокой чувствительностью, что с ее помощью можно обнаруживать единичные копии вирусов. При этом минимальный срок получения результатов два часа, максимальны - четыре. В случае, если диагноз подтвердится, то повторный отправляют в лабораторию Новосибирска, куда стекаются данные со всей страны.

Однако официально сообщается: в Ростове-на-Дону и области нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом под наблюдением медиков в донской больнице в настоящее время находятся 168 человек, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Госпитализированы в инфекционное отделение шесть взрослых, еще один изолирован и находится в обсерваторе Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко. Но у всех у них отрицательный диагноз на COVID-19.

В горздраве добавили, что для диагностирования заболевания достаточно получить образец из носоглотки пациента, у которого есть подозрения на коронавирус.

- Пациент изолируется до получения результата лабораторных анализов в случае, если у него повышена температура тела, есть признаки вирусной инфекции и не так давно он прибыл из страны с неблагоприятной эпидемиологической по COVID-19 ситуацией, - сообщили в Управлении.

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