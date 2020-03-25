2020-03-25T14:48:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболевшую коронавирусом ростовчанку доставили в ЦГБ

В больницу ее перевезли в специальном изолированном модуле
Дадаян Давид
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Врачи работают с ростовчанкой, у которой обнаружили коронавирус.Врачи работают с ростовчанкой, у которой обнаружили коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ростовчанку, у которой подтвердился коронавирус, доставили в Городскую больницу №1 на улице Семашко. Ее поместили в специализированный стационар инфекционного отделение ЦГБ для дальнейшего обследования.

Выяснилось, что в донскую столицу женщина вернулась из Тайланда еще 21 марта. Она находилась на острове Пхукет. После планового обследования на Дону у нее выявили коронавирус. К ней сразу прибыла специальная бригада. С применением всех необходимых средств индивидуальной защиты в изолированном модуле врачи доставили заболевшую в больницу. В палате, где ее разместили, провели полную дезинфекцию. Обработали и транспорт, на котором перевозили женщину.

После этого инфицированную опросили повторно - детально узнали, с кем она общалась или контактировала. Кроме того, установили людей, которые находились вместе с ней в ее квартире. На данный момент очень важно понять, кто еще в зоне риска.

Медики взяли биологический материал инфицированной и отправили на лабораторное обследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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