2020-03-19T14:28:05+03:00
Общество

«Скромная и стеснительная»: Батайчанку признали лучшей среди 30 мировых красавиц

Борьба за международную корону «Miss & Mister Multinational - World 2020» проходила в Дубаи
Ольга ГОПАЛО
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Ольга Демьянова не новичок в модельном бизнесе. Фото: предоставлено модельным агентством "Имидж-Элит".Ольга Демьянова не новичок в модельном бизнесе. Фото: предоставлено модельным агентством "Имидж-Элит".
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В Ростовскую область с победой вернулась Ольга Демьянова. Титулованная красавица приняла участие в мировом финале «Miss & Mister Multinational - World 2020», который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 17 марта этого года.

Участие в нем приняли участницы из 18 стран мира. В общей сложности - три десятка конкурсанток. Им предстояло не только продемонстрировать эрудицию, знание языка, свои таланты, но продефилировать в вечерних платьях по престижному подиуму.

В итоге члены жюри не остались равнодушными к донской красавице. Она получила главную победу и завоевала сразу два важных титула «Miss Europa Multinational 2020» и «Grand Prixes - Beauti of Multinational - World 2020».

В Ростовскую область с победой вернулась Ольга Демьянова. Фото: предоставлено модельным агентством "Имидж-Элит".

В Ростовскую область с победой вернулась Ольга Демьянова. Фото: предоставлено модельным агентством "Имидж-Элит".

Известно, что Ольга Демьянова сама из города Батайска Ростовской области. Она - не новичок в модельном бизнесе. В копилке модели - не один десяток побед, в том числе в конкурсе «Донская красавица 2003» и «Лучшая фотомодель».

- Старт в виде конкурсов красоты помог ей стать самой собой, - рассказала руководитель модельного агентства «Имидж-Элит» Елена Степура. - Славная, но стеснительная девушка засияла на сцене.

К слову, сама 35-летняя батайчанка уверена: главное верить в свою звезду и идти к ней на встречу.

- Я с детства упорно работала, - поделилась модель секретом своего успеха. - Хотела и шла к цели. Всегда пробовала что-то новое - занималась танцами, вязанием, шитьем, баскетболом, музыкой и гимнастикой.

Батайчанка уверена: главное верить в свою звезду и идти к ней на встречу. Фото: предоставлено модельным агентством "Имидж-Элит".

Батайчанка уверена: главное верить в свою звезду и идти к ней на встречу. Фото: предоставлено модельным агентством "Имидж-Элит".

В планах красавицы возглавить школу красоты и светского воспитания для детей от трех до пятнадцати лет в Москве. Там дети будут изучать не только дефиле, актерское дело, хореографию, психологию, музыку, но и технику речи, мастерство теле- и радиовещания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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