2020-03-19T15:36:53+03:00
Общество

Первая семья получила сертификат на материнский капитал на первенца в Ростовской области

Молодые родители вложить деньги материнского капитала в квартиру
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Семья Кирносовых первыми в Ростовской области получили материнский сертификат на первенца. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиСемья Кирносовых первыми в Ростовской области получили материнский сертификат на первенца. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Сразу два радостных события произошло в семье Кирносовых. Молодая семейная пара недавно стала родителями, а после они получили сертификат на материнский капитал на первенца.

- Мы очень обрадовались, когда узнавали что в стране появилось новое правило. Нам это позволит расширить квартиру, - рассказала молодая мама Евгения Кирносова.

Торжественное вручение сертификата прошло в управлении Пенсионного фонда России в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Поздравить семью Кирносовых собрались сотрудники ведомства, ведь повод значимый - первое вручение государственной поддержки в виде материнского капитала за рождение первого ребенка в семье в Ростовской области.

Мама мальчика по профессии стюардесса, сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, рождение которого – большое счастье для семьи Кирносовых, а поддержка от государства – приятное дополнение к этому событию. Средства семья планирует потратить на погашение действующей ипотеки, не дожидаясь момента, когда ребенку исполнится три года.

- Сертификат на материнский капитал в размере 466 617 рублей, который вручили семье Кирносовых – это одна из форм государственной поддержки семей, - отмечает начальник управления ПФР в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону Наталья Бадякина. - Согласно новому закону его получают теперь и семьи, в которых рождается или усыновляется первенец, начиная с 1 января 2020 года. Если в этой семье в дальнейшем появится ещё один малыш, размер материнского капитала будет увеличен на 150 тысяч и составит в общей сложности 616 тысяч 617 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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