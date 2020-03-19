Ростовчанин сделал четыре пластических операции, чтобы стать звездой

Сейчас его называют одним из лучших вокалистов города, а зрители готовы за час выступления выложить кругленькую сумму. В арсенале ведущего и музыканта Евгения Чубарь из Ростова-на-Дону более 200 кавер-версий мировых хитов и десяток собственных композиций. Он зажигает не только на главной сцене города, но и на частных вечеринках.

evgeny_chubar1 Выходной !!! Весь день буду спать , Новый год разбирать , в магазины заезжать , не скучать !!! #евгенийчубарь

Но такой путь к славе не был усыпан лепестками роз, артисту пришлось еще и хорошенько поработать над своей внешностью. За четыре последних года он сделал уже четыре (!) пластических операции и не скрывает: чтобы быть красивым и успешным, пришлось лечь под нож пластического хирурга.

evgeny_chubar1 Ну если пошла такая пляска - ловите ещё фото - 7 лет назад !

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОМБИРОВАНИЕ ТОЖЕ БЫЛО»

- Я был жирным всю жизнь, - смеется в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды-Ростов» Евгений. - Мой максимальный вес был 124 килограмма, это на порядок больше, чем я сейчас. Но, чтобы этого достичь, чего только не пришлось делать. Пробовал все: и таблетки для похудения, и диеты, и психологическое зомбирование. Эффект был, но не долгим - килограммы возвращались с новой силой.

evgeny_chubar1 Сегодня зашёл в спорт зал !!!

- А спорт?

- Шутите, я с детства занимался фигурным катанием, спортзал - мой второй дом. Вот только ноги и руки подтянутые, а живот есть и никуда его не деть. Как объяснили хирурги, это такая генетическая предрасположенность. В моей семье все были полными. Но я не захотел с этим смириться, тем более, что сцена всегда была моей мечтой. Дело в том, что в теле организма есть некие жировые депо, которые никак не возможно убрать ни массажем, ни спортом только хирургически. В моем случае это так и это - нормально.

evgeny_chubar1 Пока остаются отеки и синяки - но все понятно и так !

ПЛАСТИКА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

В первый раз Евгений решился на пластическую операцию четыре года назад.

- Тогда был телевизионный проект, в котором мне предложили поучаствовать, - вспоминает собеседник. - Смысл в том, что за относительно скромные деньги можно было сделать пластическую операцию, изменив то, что тебе в себе не нравится. Я решился. Операцию сделал, но проект не пошел. Зато я получил подтянутое тело, о котором всегда мечтал.

evgeny_chubar1 Когда весь мир против тебя - доверься профессионалам !

- Но были же еще три...

- Да, у меня в общей сложности были три липосакции - это когда откачивается жир из живота, боков и груди. Еще был операция по липомоделированию шеи. На самом деле, зря вы так удивляетесь. Женские пластические операции - это сделать грудь, все остальное - для всех. И, кстати, многие спортсмены делают это, но не все говорят. Я артист. Могу это афишировать. Тем более, что вдруг это кому-то поможет.

evgeny_chubar1 #что делал - Липосакцию

«СЕЙЧАС Я УЖЕ КРАСИВЫЙ»

- Ну, то есть, раз сделал липосакцию и ешь сколько хочешь?

- Вот это как раз огромное заблуждение. До любой операции соблюдается диета, доктор никогда не возьмет вас, если вы месяца три не посещали спортзал, не сдали огромное количество анализов и так далее. Но и после операции просыпаешься и чувствуешь, что тело болит. А дальше - три месяца в бандажах и диеты, которые никто не отменял.

evgeny_chubar1 Шикарное место в городе Таганроге !

- А сейчас вы собой довольны?

- Сейчас я уже красивый (смеется). Мне пока хватит. Я - востребованный артист. Моя бабушка говорила: на сцене должны быть красивые люди. Вот я к этому и стремлюсь, хотя это и дорого. Скажем, стоимость одной липосакции около 200 тысяч рублей. Если умножить на мои четыре, то я мог бы уже купить гостинку в Ростове-на-Дону. Но, если у человека есть возможность стать лучшей версией себя, то почему бы и нет. Это цивилизация, ребята!

evgeny_chubar1 Просто называйте меня владыкой !

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Представил себя в гробу»: Повар из Ростова-на-Дону похудел на 87 килограммов после сна-кошмара

Когда колоритный шеф-повар одного из ростовских ресторанов выходил в зал вручить комплимент гостю, посетители расплывались в улыбке, и не только от вкусной еды. Вес в 171 килограмм - а именно столько Сергей Цуник весил еще полтора года назад - был, скорее, плюсом к имиджу шефа. Все изменилось после того, как мужчине приснился жуткий сон. Именно он и стал отправной точкой: ростовчанин в считанные месяцы похудел на 87 килограммов, занялся собой и теперь стал настоящим фитнес-красавчиком. (подробности)