2020-03-26T15:26:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 26 марта 2020 года: увеличилось число людей, находящихся под наблюдением врачей

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 26 марта 2020 года: вирус диагностирован у одного человека
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: все, что известно на 26 марта 2020 года. Фото: AFEWКоронавирус в Ростове-на-Дону: все, что известно на 26 марта 2020 года. Фото: AFEW
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Для вас мы собрали всю информацию о коронавирусе в Ростове-на-Дону по состоянию на 26 марта. На наличие COVID-19 донской лаборатории опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии обследовано 1135 человек. Однако, по данным регионального Роспотребнадзора, на данный момент известно только об одном подтвержденном случае заражения. Под наблюдением врачей находится 1781 человек, а за все время пандемии под пристальным внимание медиков были 2501 жителей донского региона. 720 из них сняли с наблюдением за неимение характерных симптомов вируса.

Первая заболевшая

Известно, что первая инфицированная - ростовчанка. 21 марта она вернулась из Таиланда с острова Пхукет. В тот же день ее отправили на каратин, сделали все анализы, которые показали наличие вируса. Диагноз получил все подтверждения и женщину доставили в Городскую больницу №1 на улице Семашко.

Ее поместили в изолированную палату инфекционного отделения ЦГБ. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, врачи делают все необходимое для скорейшего выздоровления женщины. Ее состояние удовлетворительное, температуры нет.

Однако инфицированная могла контактировать и с другим и людьми, поэтому меры предосторожности распространились на широкий круг лиц. Женщина прибыла в Ростов-на-Дону на самолете. Вместе с ней на борту находились 270 пассажиров. Все они были обследованы на наличие COVID-19. Многие из них были отпущены, но 106 человек, включая родственников заболевшей, до сих пор находится под наблюдением. У них взяли биологический материал для анализов и перевели всех на самоизоляцию - люди находятся дома.

Ограничения

В связи с первой зараженной губернатор донского региона Василий Голубев распорядился усилить меры безопасности в регионе. По новым правилам на время приостановлено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также проведение досуговых мероприятий, численностью более 50 человек. Ранее уже были запрещены все мероприятия с численностью больше 500 участников.

На территории области приостановлено посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку. Сейчас у студентов вузов обучение проходит по программам дополнительного образования в дистанционном режиме, школьники пока находятся на каникулах.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила о возможном введение платного тестирования на коронавирус для тех, кто хочет провериться.

25 марта президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением к нации из-за коронавируса. Среди различных мер поддержки граждан для замедления распространения инфекции он объявил, что следующая неделя будет нерабочей. Вынужденные каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Нерабочая неделя

Как сообщили в региональном правительстве, губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил органам государственной и муниципальной власти перейти на дистанционный режим работы. Все МФЦ будут закрыты.

Ростовский водоканал сообщил о том, что «Одно окно» работать не будет. В отделении будет открыта только касса.

Также глава региона поручил органам государственной и муниципальной власти перейти на дистанционный режим работы. Служебные командировки за пределы донского края перенесут, ежегодная диспансеризация гражданских и муниципальных служащих будет приостановлена.

Учреждения будут работать по гибкому графику. Обращаться в органы государственной власти, в муниципалитеты жители смогут в письменной, в том числе в электронной форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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