В Ростовской области на 89 человек увеличилось число людей, оказавшихся под наблюдением из-за коронавируса. Лаборатория особо опасных инфекций «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» обследовала на коронавирус 547 человек. Об этом в четверге, 19 марта, сообщило донское правительство.

Сейчас под присмотром медиков находятся 340 человек. Все они приехали в донскую столицу из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или контактировали с ними. Известно, что в Ростове-на-Дону людей размещают в инфекционное отделении МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко.

Наблюдение уже сняли с 515 дончан. В Ростовской области не выявлено ни одного случая заражения.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в регионе введен режим повышенной готовности. Власти отменили все общественно-массовые мероприятия, численностью более 500 человек. Крупнейшие вузы временно ушли на дистанционное обучение, а в школах и средне-специальных образовательных учреждениях продлили весенние каникулы на две недели.

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