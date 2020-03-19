2020-03-19T19:36:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Ростовские улицы будут мыть ежедневно во избежание распространения коронавируса

Усиленный режим будет введен на предприятиях, в офисах и на соцобъектах
Виктория Никитина
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В Ростове будет проводиться ежедневная обработка улиц. Фото: пресс-служба правительства РОВ Ростове будет проводиться ежедневная обработка улиц. Фото: пресс-служба правительства РО
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал от чиновников ежедневно производить влажную уборку улиц.

Такое требование он озвучил на заседании городского штаба по борьбе с распространением коронавируса. Голубев перед заседанием штаба сам ознакомился с тем, как санитарные нормы соблюдают на ключевых транспортных объектах города, а именно в аэропорту "Платов", на железной дороге и на автотранспортных предприятиях.

Усиленный режим планируется ввести на улицах донской столицы, а также на предприятиях, в офисах и соцобъектах.

- Очень важно, чтобы профилактикой занимались не только предприятия, организации, но и все жители Ростовской области, - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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