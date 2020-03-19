Ростовские улицы будут мыть ежедневно во избежание распространения коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал от чиновников ежедневно производить влажную уборку улиц.

Такое требование он озвучил на заседании городского штаба по борьбе с распространением коронавируса. Голубев перед заседанием штаба сам ознакомился с тем, как санитарные нормы соблюдают на ключевых транспортных объектах города, а именно в аэропорту "Платов", на железной дороге и на автотранспортных предприятиях.

Усиленный режим планируется ввести на улицах донской столицы, а также на предприятиях, в офисах и соцобъектах.

- Очень важно, чтобы профилактикой занимались не только предприятия, организации, но и все жители Ростовской области, - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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