2020-03-20T10:50:24+03:00
Происшествия

Под Ростовом потушили крупный пожар на рынке "Атлант" спустя почти семь часов

Огонь стремительно распространялся по территории
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Огонь тушили на площади 680 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской областиОгонь тушили на площади 680 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
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В пятницу, 20 марта, на рынке "Атлант" вспыхнул пожар. Огонь стремительно распространялся по территории. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", чрезвычайное происшествие случилось в Аксайском районе в поселке Янтарном около 02:59.

После сообщения о возгорании специалисты немедленно выехали на место произошедшего. Там огонь перекинулся сначала с одного торгового павильона на другой, а потом стал стремительно распространяться по территории рынка. В результате общая площадь возгорания достигла 680 квадратных метров.

- В 6:33 утра пожарным удалось локализовать огонь, а в 10:10 полностью ликвидировать. В результате произошедшего никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар тушили 54 человека личного состава и 16 единиц техники, а также для борьбы с возгоранием привлекались сотрудники РСЧС - 29 человек и 11 единиц техники.

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В поселке Янтарном вспыхнул рынок "Атлант"

На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на рынке "Атлант", находящемся на улице Индустриальной, 22 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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