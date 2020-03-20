В Ростовской области уничтожили террористическую ячейку

Спецслужбы ликвидировали в Ростовской области террористическую ячейку, которая занималась сбором денег для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ, задержанные создали сеть в нескольких регионах страны.

Сторонники преступной группировки промышляли в Ростовской области, Республике Коми и Крыму. Они занимались поиском, распределением и переводом и денежных средств на счета террористической организации. Прикрываясь благотворительностью члены запрещенной террористической группировки собрали и перечислили на счета около двух миллионов рублей.

Специалисты ФСБ провели по месту жительства задержанных обыски. Во время оперативных мероприятий были изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность подозреваемых, мобильные телефоны и платежное оборудование.

Оперативники устанавливают связи задержанных и проводят необходимые мероприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/767706" frameborder="0"></iframe> Задержание членов террористической ячейки.

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