В Ростовской области уничтожили террористическую ячейку
Спецслужбы ликвидировали в Ростовской области террористическую ячейку, которая занималась сбором денег для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ, задержанные создали сеть в нескольких регионах страны.
Сторонники преступной группировки промышляли в Ростовской области, Республике Коми и Крыму. Они занимались поиском, распределением и переводом и денежных средств на счета террористической организации. Прикрываясь благотворительностью члены запрещенной террористической группировки собрали и перечислили на счета около двух миллионов рублей.
Специалисты ФСБ провели по месту жительства задержанных обыски. Во время оперативных мероприятий были изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность подозреваемых, мобильные телефоны и платежное оборудование.
Оперативники устанавливают связи задержанных и проводят необходимые мероприятия.
Задержание членов террористической ячейки.
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ИСТОЧНИК KP.RU