2020-03-20T14:30:59+03:00
Общество

В Ростовской области уничтожили террористическую ячейку

Сторонники преступной группировки промышляли в Ростовской области, Республике Коми и Крыму [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Оперативники проводят необходимые мероприятия. Фото: стоп-кадр видео Центра общественных связей ФСБОперативники проводят необходимые мероприятия. Фото: стоп-кадр видео Центра общественных связей ФСБ
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Спецслужбы ликвидировали в Ростовской области террористическую ячейку, которая занималась сбором денег для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ, задержанные создали сеть в нескольких регионах страны.

Сторонники преступной группировки промышляли в Ростовской области, Республике Коми и Крыму. Они занимались поиском, распределением и переводом и денежных средств на счета террористической организации. Прикрываясь благотворительностью члены запрещенной террористической группировки собрали и перечислили на счета около двух миллионов рублей.

Специалисты ФСБ провели по месту жительства задержанных обыски. Во время оперативных мероприятий были изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность подозреваемых, мобильные телефоны и платежное оборудование.

Оперативники устанавливают связи задержанных и проводят необходимые мероприятия.

Задержание членов террористической ячейки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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