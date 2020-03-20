Просидевший 1,5 года под домашним арестом Кирилл Серебренников дал советы, как провести время дома на карантине

Режиссер из Ростова-на-Дону Кирилл Серебренников дал 10 советов, как с пользой провести время в изоляции из-за коронавируса. Он в шутку назвал себя экспертом в этой области, видимо, потому что сам просидел под домашним арестом 1,5 года.

Из-за распространения коронавируса многие звезды и знаменитости сейчас стараются не выходить из дома. Одни проводят больше времени в кругу семьи, другие за просмотров фильмов, третье снимают видео о том, как правильно мыть руки. Ростовчанин Кирилл Серебренников не стал повторять за всеми и отличился содержательными рассуждениями на эту тему.

Во-первых, он посоветовал относится к карантину и самоизоляции с положительной точки зрения. Стоит воспринимать это явление, как подарок судьбы - время, когда можно подумать, отдохнуть от вечной суеты.

- Наша жизнь до самоизоляции представляло собой хаос. Постоянные звонки, сообщения, социальные сети... Сейчас прекрасное время, чтобы разобраться в своей жизни, расставить все по-полочкам. Составьте список - напишите, что для вас имеет самое главное значение и следуйте ему, - сказал режиссер.

Во-вторых, необходимо фиксировать все, что с вами происходит. Это поможет вам разобраться во внутреннем мире, провести детальный самоанализ.

В-третьих, на карантине у вас появилось огромное количество свободного времени. Следует провести его с пользой и начать читать толстые книги, за которые вы хотели взять еще очень давно.

Четвертый совет от Кирилла Серебренникова коснулся тела и здоровья.

- Дома вы можете заниматься спортом. Это йога или активная физкультура. Кроме того, у вас появилась возможность задуматься о своем питании и сесть на полезную диету.

Обратил внимание режиссер и на самообразование. К примеру, на карантине можно приступить к изучению иностранного языка.

Стоит отметить, что Кирилл Серебренников, действительно, знает очень много о изоляции. Из-за подозрения в хищении 133 миллионов бюджетных денег, он полтора года пробыл под домашним арестом. За это время он успел смонтировать и выпустить фильм о Викторе Цое под названием «Лето».