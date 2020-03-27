2020-03-27T11:38:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: в донской регион завезут более полумиллиона медицинских масок

Коронавирус в Ростове-на-Дону: губернатор Василий Голубев сообщил, что ситуация со средствами индивидуальной защиты нормализуется к апрелю
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: на Дон завезут более полумиллиона масок. Фото: правительство РОКоронавирус в Ростове-на-Дону: на Дон завезут более полумиллиона масок. Фото: правительство РО
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Во избежания дальнейшего распространения коронавируса в Ростове-на-Дону и области для всего региона закупят более полумиллиона медицинский масок. О этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил донской губернатор Василий Голубев.

По словам главы Ростовской области, уже к следующему месяцу ситуация с медицинскими масками стабилизируется. Для этого на территорию региона завезут крупную партию средств индивидуальной защиты.

- Этот вопрос решается на региональном и федеральном уровне. На данный момент мы закупаем 510 тысяч масок. Это только первая часть. Она поступит в Ростовскую область уже в ближайшее время, - отметил Голубев.

Интересно, что до пандемии коронавируса по всей стране производилось не более 600 тысяч масок в сутки. Сейчас же их выпускается до 5 миллионов. Профильные предприятия работают в круглосуточном режиме. Правительство России уже сотрудничает с зарубежными производителями, у которых закупило 25 миллионов масок. Губернатор Василий Голубев добавил, что принятые меры стабилизируют ситуацию на рынке и обеспечат масками всех, кто в этом нуждается.

- В первую очередь, средства индивидуальной защиты будут получать сотрудники правоохранительных органов, социальных работники и волонтеры, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что в Ростове-на-Дону зарегистрировали первую инфицированную коронавирусом. Ростовчанка прилетела из Таиланда и сразу была помещена на карантин. После того, как диагноз подтвердился, ее положили в ЦГБ. Сейчас с ней работают медики. На самоизоляцию отправили всех, кто мог контактировать с заболевшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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