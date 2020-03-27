Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 27 марта 2020 года: в день в лабораториях делают до 300 анализов на COVID-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 27 марта 2020 года: в донском Центре гигиены и эпидемиологии специалисты выполняют до 300 анализов на COVID-19. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в регионе уже обследованы 1382 человека из числа прибывших из-за границы и находящихся под наблюдением.

- В Ростовской области достаточно сил, специалистов, технологических возможностей для исследований на коронавирус. Сейчас функционирует одна лаборатория. Другая готова к работе и может быть развернута в любой момент, - сказал Василий Голубев.

В случае, если проба подтверждается, то биоматериал отправляется на исследование в федеральный референс-центр "Вектор". При необходимости общее количество исследований в лабораториях могут увеличить втрое.

В Ростовской области зарегистрированы уже два случая заражения коронавирусом у людей, вернувшихся из Тайланда и Франции. Заболевшие находятся под контролем врачей и получают всю необходимую помощь.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", сейчас в донском регионе под наблюдением медиков находятся 3303 человека. По территории всего региона врачи наблюдают 4070 человек.

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Губернатор донского региона Василий Голубев сообщил, что коронавирус в Ростове-на-Дону спровоцировал финансовые трудности у многих бизнесменов и рядовых граждан. В связи с этим до 2 апреля будет разработан план первоочередных мер по их поддержке. Однако, донское правительство уже на очередном заседании примет решения, которые помогут малым и средним предпринимателям. Об этом губернатор заявил в прямом обращении ко всем жителям Дона (подробности).