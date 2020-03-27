Коронавирус против транспортников: ростовские перевозчики несут огромные убытки из-за массового карантина

В Ростовской области транспортные компании, выпускающие городской транспорт на маршруты, несут огромные убытки из-за коронавируса. Распространение инфекции и массовый карантин опустошили автобусы и маршрутки. На всех направлениях количество пассажиров снизилось на половину - транспортники бьют тревогу. Компании надеются на поддержку от региональных властей, иначе, по их заявлениям, индустрию ждут не лучшие времена.

Корреспондент «Комсомольской правды-Ростов» выяснил, насколько эти опасения реальны и, что нужно сделать, чтобы избежать транспортного коллапса.

Директор ростовского дептранса Христофор Ермашов публично заявил о снижении пассажиропотока на 40%, а на некоторых маршрутках падение доходит до 50%. Это неудивительно, ведь в условиях карантина и пандемии коронавируса людей, пользующихся городским транспортом, стало значительно меньше. Школьники - на каникулах, студенты - на дистанционном обучении, пенсионеры - по домам. В общем, основная целевая аудитория общественного транспорта "на отдыхе". Многие успели заметить, как опустели автобусы. Место в транспорте стало больше - одинокие пассажиры радуются сидячим местам, а водители бьют тревогу и беспокоятся о своей зарплате.

Действительно, дела обстоят не лучшим образом, однако пока, система работает, и работает благодаря большим компаниям на рынке. Так, например, директор крупнейшего МТК "Ростовпассажиртранс" Олег Быков сообщил, что ситуация находится под контролем, но поддержка необходима.

- Из-за карантина от нехватки пассажиров больше всего страдает центр города. Это деловая активность, которая на данный момент сведена до минимума. Мы хоть предприятие и муниципальное, но обеспечиваем себя самостоятельно. Наша компания достаточно успешно закончила прошлый год, поэтому, пока никаких задолженностей по зарплатам водителей у нас нет, - прокомментировал Олег Быков, управляющий предприятием уже больше 20 лет.

Он добавил, что с каждым днем ситуация ухудшается - пассажиропоток стремительно падает, а вместе с ним - и выручка. Необходима помощь администрации, которая, к счастью, знает о существующей проблеме.

- Поддержка может быть в виде целевого субсидирования или выделения финансовых средств. Пока точно не ясно, как именно это будет выглядеть, однако нам обещали помочь, - отметил глава МТК "Ростовпассажиртранс".

На закономерный вопрос корреспондента о возможности сокращения некоторых маршрутов за неимением пассажиров Олег Быков ответил, что это исключено из-за социальной ответственности перед жителями.

- Все равно останутся люди, которые будут пользоваться автобусами. Кому-то надо за продуктами, кому-то - в поликлинику. Мы не можем лишить их транспорта. Представьте, человек будут проставить на остановке в ожидании автобуса, который по экономической нецелесообразности не выпустили на маршрут. Именно поэтому мы рассчитываем на помощь администрации города, - подчеркнул Быков.

Автобусы ходят практически пустые.Фото: Дадаян Давид

Между тем, есть и те, кто считает ситуацию более плачевной. Оптимистичный настрой разделяют далеко не все. Так, например, эксперт общественной палаты Ростова-на-Дону Николай Ларин заявил, что в транспортной индустрии есть финансовые проблемы, которые еще больше усугубляет ситуацию.

- В первую очередь необходимо рассчитаться по ранее накопившимся долгам. Транспортные компании неоднократно говорили о том, что перед ними имеется задолженность со стороны федеральных властей в размере около миллиарда рублей. Это- деньги за льготников, которых по документам, условно, 200 человек, а по факту намного больше. Они также передвигаются за счет государства, но отследить их реальное количество невозможно, потому что специальными картами эти люди не пользуются, - рассказал Ларин.

По мнению эксперта, в сегодняшних условиях необходимо принимать меры, чтобы перевозчики имели право отсрочить платежи по лизингу за автобусы.

- К примеру, в Москве убрали все льготы для той категории граждан, которая находится на карантине. У нас в Ростове все государственные предприятия и ВУЗы закрыты. Людям старшего поколения и молодежи не нужно передвигаться по городу так, как раньше. Однако, сокращение автобусов на маршрутах и устранение льгот возможно только в случае форс-мажорных обстоятельств, которые объявляет глава региона. Пока таких распоряжений не поступало, а, значит, транспортники не имеют права нарушать условия контрактов, - прокомментировал Николай Ларин.

Вот и получается, что без приказа "сверху" ситуация не изменится. Финансовая поддержка окажет лишь временный эффект, а если карантин затянется, без более серьезных решений не обойтись.