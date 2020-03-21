2020-03-21T08:37:18+03:00
Общество

Самолет над домом и парад: в Ростовской области ветерана необычно поздравили со столетним юбилеем

Тимофей Куркин участвовал в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой
Иван ТИМОФЕЕВ
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Тимофею Васильевичу Куркину исполнилось сто лет. Фото: Правительство Ростовской областиТимофею Васильевичу Куркину исполнилось сто лет. Фото: Правительство Ростовской области
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Торжественно и необычно со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны из Миллерово Ростовской области. Около его дома провели личный плац-парад, посвященный 75-летию Великой Победы.

Как рассказали в правительстве Ростовской области, Тимофей Васильевич Куркин участвовал в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой.

Четко чеканя шаг, строем прошли военнослужащие.Фото: Правительство Ростовской области

Четко чеканя шаг, строем прошли военнослужащие.Фото: Правительство Ростовской области

Во время парада первыми его поздравили летчики истребительного полка, базирующегося в поселке Долотинка. Самолет пролетел над домом ветерана под аплодисменты многочисленных гостей торжества.

После Тимофею Васильевичу Куркину вручили приветственный адрес от президента России и губернатора Ростовской области.

Кульминацией праздника стал парад. Четко чеканя шаг, строем прошли военнослужащие миллеровского гарнизона и юнармейцы. Все спешили сфотографироваться на память с ветераном войны, а он, в свою очередь, искренне поблагодарил всех за поздравления.

- Сил и бодрости духа прибавилось, - сказал ветеран.

Тимофей Васильевич всегда удивлялся тому, как сумел выжить в той страшной мясорубке. В 1943 году под Прохоровкой с обеих сторон сошлись тысячи танков. Они стреляли друг в друга прямой наводкой, шли на таран, подрывались и горели. Вокруг палили самоходные орудия. Экипаж Куркина израсходовал весь боекомплект и тоже стал таранить танки. То, что остался в живых в этом аду, – считает настоящим чудом.

Для ветерана провели личный парад. Фото: пресс-служба Ростовской области

Для ветерана провели личный парад. Фото: пресс-служба Ростовской области

За боевые подвиги Тимофей Васильевич награжден орденами Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы». Победу он встретил в Кенигсберге, а потом из-за контузии демобилизовался и вернулся на родину – на Дон.

Здесь после войны и до самой пенсии он работал водителем на автопредприятии. Его ценили за трудолюбие, преданность своему делу. Тимофей Васильевич неоднократно был победителем социалистического соревнования, награжден медалью «Ветеран труда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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