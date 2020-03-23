2020-03-23T16:17:44+03:00
Общество

Работники азовского музея станцевали в поддержку Little Big на Крепостном валу

Зажигательный танец вошел в десятку лучших участников челленджа [видео]
Ольга ГОПАЛО
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О таком клипе вряд ли даже мечтал сам "Пухляш". Фото: Азовский музей.О таком клипе вряд ли даже мечтал сам "Пухляш". Фото: Азовский музей.
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Азовские музейщики порвали сеть видеороликом, в котором станцевали в поддержку группы Little Big. Их клип на песню Uno только за первые сутки собрал больше четырех миллионов просмотров, а группа должна была представить Россию на «Евровидении-2020». Однако конкурс отменили, а в Интернете стали появляться видео в их поддержку. Одно из таких - из Азова. Там местные музейщики исполнили танец «Пухляша» прямо на фоне редких экспонатов.

- Когда я увидел официальный клип на песню Uno, он мне сразу понравился, - рассказал идейный вдохновитель азовских танцоров и по совместительству музейный работник Антон Пасечников. - Узнал о челлендже и сразу же решил принять в нем участие. Предложил идею коллегам. Не все, конечно, но согласились.

Для массовки к делу решили подключить еще и местную хоккейную команду. А еще - работников музея-ресторана по соседству, отсюда и костюмы в духе петровской эпохи. В роли Петра I - самый настоящий чиновник азовского городского отдела культуры.

Так, чуть больше чем за две минуты зрители смогут видеть сразу несколько достопримечательностей, которыми славен азовский музей. Здесь есть и единственный в мире скелет кавказского эласмотерия - его ласково целует одна из танцовщиц. И уникальный трогонтериевый слон с бивнями - на его фоне пляшет смотрительница музея.

Антон Пасечников (в центре) сам выступил в роли одного из героев ролика. Фото: Азовский музей.

Антон Пасечников (в центре) сам выступил в роли одного из героев ролика. Фото: Азовский музей.

Дальше - больше: в пляс массово пустились и на знаменитом Крепостном валу - здесь проходило известное осадное сидение донских казаков. А на Алексеевские ворота - сейчас это памятник военно-инженерного искусства - стал хоккейный вратарь.

На все съемки ушли сутки. Еще день-два - на монтаж: танцевали-то под громкость смартфона, и мастерам пришлось постараться, чтобы художественно и в такт наложить получившееся видео.

В итоге за несколько суток ролик посмотрели несколько тысяч человек. И он уже на шестом месте по просмотрам среди участников всероссийского челленджа.

- Как видите, нам и самим есть, что показать, - продолжает в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» собеседник. - Это не только отличный вариант поддержать Little Big, но и познакомить всех-всех с нашими музейными экспонатами. Тем более, что сейчас из-за коронавируса и введенного властями особого режима в музей ограничено посещение детских и студенческих групп, а они, как известно, большое количество времени проводят в Интернете. Так пусть уж делают это с пользой.

Little Big Uno (Азов) #unovisionchallenge.Сотрудники Азовского музея заповедника решили поддержать участников группы Little Big и создали свой видеоклип на песню Uno.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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