Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 30 марта 2020 года: новых случаев заражения не обнаружено

30 марта из-за коронавируса в Ростове-на-Дону стало известно о вновь поступивших под наблюдение врачей донских жителях. Если три дня назад под присмотром медиков находились 3303 человек, то сейчас их стало значительно больше. При этом новых случаев заражения коронавирусной инфекции на Дону не зарегистрировано. К тому же в Ростове запретили проводить плановые отключения коммунальных ресуров. Актуальную информацию предоставили в региональном правительстве.

Так под наблюдением врачей на данный момент находятся уже 4359 человек. Из них по месту жительства 4313. За весь период пандемии под присмотром медиков были 5846 донских жителей. Медработники провели обследование на наличие вирусных инфекций 1654 человека. Тестов на коронавирус достаточно - дефицита нет.

На 30 марта в Ростовской области известно о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Одна заболевшая - ростовчанка. Женщина прилетела из Таиланда. Другой - мужчина из Азова. Он вернулся домой из Франции. Они помещены в изолятор. Болезнь у обоих проходит в легкой форме.

С 28 марта закрылись все развлекательные и досуговые учреждения. Органы власти перешли на дистанционный режим работы. Открытыми для посещения остаются только продуктовые магазины и аптеки.

Власти Ростова-на-Дону распорядились не проводить плановые отключения электричества, воды и газа. В против случае это сильно затруднит жизнь тех, кто ответственно находится на самоизоляции и работает из дома.

Границы Ростовской области закрыты. В соответствии с правительственным распоряжением, движение временно ограничено через все пункты пропуска, от автомобильных до пешеходных и железнодорожных.

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