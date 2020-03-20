В поселке Янтарном вспыхнул рынок "Атлант"

Крупный пожар произошел в Ростовской области минувшей ночью.

Чрезвычайное происшествие случилось в Аксайском районе в поселке Янтарном. 20 марта в 02:59 поступило сообщение на пульт дежурного о возгорании на рынке "Атлант", находящемся на улице Индустриальной, 22. По словам очевидцев загорелся один из торговых павильонов. Пожарные незамедлительно выехали к месту происшествия.

Пожарные выехали к месту происшествия. Фото: ГУ МЧС по РО

В 03:09 пожару был присвоен второй номер сложности. Позже произошло загорание еще одного павильона и ранг пожара повысился до номера 3. В 05:38 произошло обрушение второго павильона. Спустя некоторое время, рухнул и первый павильон.

- Пожарные тушат два торговых павильона. Для тушения привлечена группировка 54 человека личного состава, 16 единиц техники. Пострадавших нет, - сообщил начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по РО Виталий Максимкин.

Пожару присвоен ранг номер 3. Фото: ГУ МЧС по РО

Кроме того, для борьбы с пожаром привлекались сотрудники РСЧС - 29 человек и 11 единиц техники. В 06:33 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 680 квадратных метров. Ситуация уточняется.

Пожар локализован на площади 680 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по РО

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