2020-03-23T10:42:37+03:00
Общество

«Особенное детство»: Ростовские единороссы устроили детям яркий и запоминающийся праздник

Предложенный и реализуемый «Единой Россией» проект помогает в развитии методик инклюзивного образования
Ольга КУБЫШЕВА
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Под эгидой проекта «Особенное детство» партии «Единая Россия» детям устроили настоящий праздник.Под эгидой проекта «Особенное детство» партии «Единая Россия» детям устроили настоящий праздник.Фото: Ольга КУБЫШЕВА
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Инклюзивное образование - один из значимых векторов развития в современных детсадах и школах, когда ребята с ограниченными возможностями здоровья могут расти вместе со своими сверстниками. Развитие таких методик - это результат коллективной работы: директоров, педагогов, психологов и тьютеров, а также государства, которое подкрепляет его финансово, в том числе через нацпроекты, - например, «Образование». Заметную роль играют и партийные проекты, один из которых - «Особенное детство», предложенный и реализуемый «Единой Россией».

Талантливые малыши продемонстрировали и свои таланты. Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Талантливые малыши продемонстрировали и свои таланты.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

«ВЫ СМОГЛИ НАС УДИВИТЬ»

Ростовский детский сад №138 является лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Здесь есть одна компенсирующая группа, которую посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, а также две развивающие, в которых занимаются разные малыши. О том, как это работает на практике, лично смогли убедиться секретарь Ленинского районного отделения партии «Единая Россия» Владимир Влазнев и заместитель председателя Ростовской городской думы Сергей Сухариев, которые пришли в гости к ребятам в рамках партийного проекта «Особенное детство».

Заместитель председателя Ростовской городской думы Сергей Сухариев пришел в гости к ребятам в рамках партийного проекта «Особенное детство». Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Заместитель председателя Ростовской городской думы Сергей Сухариев пришел в гости к ребятам в рамках партийного проекта «Особенное детство».Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Приезд высоких гостей не нарушил привычного уклада: в одной группе детям показывали кукольный спектакль, в другой ребята занимались с логопедом-дефектологом, в группах постарше мастерили цветы и придумывали свою собственную сказку с помощью интерактивной песочницы. Но малыши не упустили возможности продемонстрировать и свои таланты: девочки спели трогательную песенку про кукол, а мальчишки станцевали с тростями и прочли стихи.

- Вы смогли нас удивить и показать, как могут маленькие девочки и мальчики играть и танцевать, - обратился к ребятам Сергей Карпович. - Нам очень понравился ваш садик и ваши воспитатели. У нашей партии «Единая Россия» есть такой проект «Особенное детство». И мы понимаем, что вам нужна какая-то помощь. Поэтому секретарь Ленинского районного отделения партии вместе с вашей заведующей уже разработали проектно-сметную документацию, чтобы провести в этом замечательном здании ремонт - заменить батареи, покрасить и сделать все для того, чтобы вам было как можно комфортнее здесь находиться.

Ребята с ограниченными возможностями здоровья могут развиваться вместе со своими сверстниками. Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Ребята с ограниченными возможностями здоровья могут развиваться вместе со своими сверстниками.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

- Детский сад находится в этом здании с 1960 года, - призналась заведующая детским садом Надежда Маркова, - но ремонта как такого в нем не было. У нас, к примеру, до сих пор чугунные трубы, поэтому косметический ремонт нам нужен, потому что своими силами не справляемся. И помощь нам просто необходима.

В завершение концерта ростовские единороссы вручили ребятне подарки - развивающие игры для того, чтобы их детство стало ярким и особенным для каждого.

Депутат гордумы от Октябрьского округа № 14 Лариса Зубарева. Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Депутат гордумы от Октябрьского округа № 14 Лариса Зубарева.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

«МЫ ВМЕСТЕ - МЫ ЕДИНЫ»

Средняя школа №43 в Ростове-на-Дону также успешно выполняет задачу объединить под одной крышей всех детей - обычных и с особенностями развития. Ребят с нюансами в развитии здесь начали целенаправленно принимать с 2009 года по просьбам родителей. А приезжали дети не только из Октябрьского, но и из других районов города, а кто-то даже из Батайска и Аксая. Со временем опыт стали перенимать коллеги из других школ, поскольку в этой работают отличные специалисты - педагоги, способные разработать под каждого ребенка персональную программу обучения.

Свой вклад в общее дело вносят и общественники. На днях школу посетила депутат гордумы от Октябрьского округа №14 Лариса Зубарева. Под эгидой проекта «Особенное детство» партии «Единая Россия» она устроила в школе настоящий праздник: командами рисовали картины, играли в увлекательные развивающие игры и заряжались хорошим настроением.

- Я мать, и мне очень близко все, что касается детей, - рассказала гостья творческой встречи депутат-единоросс Лариса Зубарева. - У меня дочка учится в 4 классе: вопросы ее воспитания, отношения со сверстниками и учителями у меня стоят под номером один в списке приоритетов. Я понимаю, с чем приходится сталкиваться родителям, у которых растут особенные дети: у кого-то хватает терпения и сил самим контролировать процесс их воспитания, но большинству все-таки требуется помощь специалистов, детских психологов. И школа №43 - это место, где такие специалисты есть. Благодарю за очень важную работу весь коллектив и лично директора Ирину Овчаренко.

Творческая встреча с депутатом шла около часа. Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Творческая встреча с депутатом шла около часа.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Творческая встреча с депутатом шла около часа. И взрослые, и дети даже окунули свои ладоши в краску, оставили разноцветные отпечатки на баннере со слоганом «Мы вместе - мы едины» в знак того, что все дети равны, а их ценность не зависит от способностей и достижений, все они имеют право на общение и на то, чтобы быть услышанными. В конце мероприятия участники разукрасили гипсовые фигурки, сыграли в развивающие игры и приняли участие в музыкальном конкурсе.

- Нет, у них нет отклонений, - рассказала об особенных детях школьный психолог Наталья Масляева. - Эти детки могут отличаться скоростью усвоения материала, необычным складом ума, они могут быть другой национальности с немного другим мировоззрением. Наша задача - выявить эти особенности и помочь таким ребятам чувствовать себя полноценными членами школьного коллектива. Ведь инклюзивность в первую очередь проявляется в гибкости учебной программы и индивидуальном подходе.

Даниил Монмарь — позитивный и веселый мальчишка, страдающий нарушением опорно-двигательного аппарата. Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Даниил Монмарь — позитивный и веселый мальчишка, страдающий нарушением опорно-двигательного аппарата.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

ДЦП НЕ ПРИГОВОР

О 12-летнем Данииле Монмарь, прекрасном, позитивном, веселом мальчишке, страдающем нарушением опорно-двигательного аппарата, вызванным детским церебральным параличом, узнал генеральный директор ООО «Траст Маринер», член партии «Единая Россия» Раджив Мирзалиев, когда в отделение партии Ворошиловского района обратились представители благотворительной организации «Ветер Перемен». Они попросили помочь мальчонке, который очень нуждался в специальном матрасе. Раджив Рзаевич не смог пройти мимо и вместе с активистами партии привез ребенку то, что ему было так необходимо.

- Встреча произвела на меня сильное впечатление, - рассказал Раджив Мирзалиев. - Мы хорошо пообщались, обсудили любимые фильмы, мультики, книги Дани. И совсем не чувствовалось, что он как-то особенно болен и нуждается в специальной жизни. Наоборот, с ним хотелось общаться, как-то помогать, поддерживать, слушать и самому что-то рассказывать.

Общая для всех детей с ДЦП проблема: им негде реализовать свой интеллектуальный потенциал по максимуму. Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Общая для всех детей с ДЦП проблема: им негде реализовать свой интеллектуальный потенциал по максимуму.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Но, общаясь с мамой мальчика Оксаной, Раджив Рзаевич узнал об общей для всех детей с ДЦП проблеме: им некуда деть свою энергию, реализовать по максимуму свой интеллектуальный потенциал. Ведь в подавляющем большинстве это умные детки, но в силу многих инфраструктурных проблем в нашей стране они не могут полноценно гулять на улице, учиться, посещать места отдыха и развиваться. В идеале нужно учить их дистанционно, а после давать возможность этому интеллекту работать всем во благо - и самим деткам, и обществу.

- Я решил взять эту большую проблему на изучение и проработку, посмотреть, как можно сдвинуть ее с мертвой точки, - признался единоросс. - Ну, а с Даней мы договорились общаться, тем более я нашел ему компьютерные курсы, которые на днях оплачу. Ведь нам с ним ясно: ДЦП вовсе не приговор.

Раджив Мирзалиев привез ребенку то, что ему было так необходимо. Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Раджив Мирзалиев привез ребенку то, что ему было так необходимо.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

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