Полки с гречкой и не только: донские распределительные центры заполнены товарами

Большое количество новостей на тему коронавирусной инфекции сподвигли жителей Дона совершить потребительский рывок. Люди бросились в магазины, начали сметать с полок продукты питания и средства личной гигиены. Запасание впрок создало ажиотаж вокруг популярных товаров и породило волну слухов о вероятном дефиците.

Между тем, по оценке областного минсельхоза в регионе имеются достаточные запасы сырья и продовольствия. Более того — в нашем регионе производятся все основные группы продовольственных товаров, поэтому причин для повышенного потребительского спроса объективно не существует, отметили в министерстве.

Вопрос профилактики и недопущения распространения коронавируса на территории Ростовской области также находится на постоянном контроле губернатора Василия Голубева. Донской глава посетил одно из крупных предприятий торговой сети региона и лично убедился в том, на его полках представлен широкий ассортимент товаров.

- Ростовская область не только полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, но и кормит страну, отправляет продовольствие на экспорт. Доля региона в общероссийском производстве продукции сельского хозяйства занимает около пяти процентов, - подчеркнул Василий Голубев.

А вот она - гречка! На складах ее много, проблем с доставкой в торговые сети региона нет.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Как рассказал заместитель директора макрорегиона «Юг» сети «Пятерочка» Алексей Полянский, в распределительных центрах имеется требуемый запас продовольствия, способный удовлетворить все потребности покупателей. Кроме того, товары в складские помещения подвозят ежедневно и никаких проблем с поставщиками нет.

- На Дону работают 487 универсамов «Пятерочка», которые бесперебойно обеспечиваются продуктами питания из этого распределительного центра. Действительно, на некоторые группы товаров сейчас наблюдается повышенный спрос. В их числе макаронные изделия, крупы и сахар. В связи с возросшей потребительской активностью мы увеличили кратность поставок товаров в магазины. Ни дефицита товаров, ни отказа поставщиков от работы по пополнению запасов распределительных центров не наблюдается, - сообщил Алексей Полянский.

В свою очередь директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова подчеркнула, что в донском регионе отлично развита система логистических распределительных центров. Если же покупатели в отдельном магазине видят, что привычной продукции нет на месте, то это как раз и обусловлено ажиотажным спросом. Однако, переживать в этом случае совершенно не нужно — попавший в «дефицит» товар быстро привезут из РЦ после сигнала из торговой точки.