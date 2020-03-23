2020-03-23T08:06:40+03:00
Общество

Пасмурная и ветреная погода ожидает ростовчан 23 марта

В донской столице снова похолодает
Виктория Никитина
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Пасмурная погода снова вернулась в РостовПасмурная погода снова вернулась в РостовФото: "КП" Архив
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После теплых выходных ростовчане вновь вернулись к холодным и серым будням. Погода будто почувствовала, что ростовчанам снова пора на работу и решила снова подпортить настроение холодами и дождями.

В утренние часы снова немного прохладно +2...+3, днем столбик термометра достигнет отметки +5...+6. И слегка похолодает к вечеру +1...+4. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, небо постоянно будет затянуто облаками. Ранним утром возможен дождь.

Ветер сегодня сменит четыре направления: северо-восточное и северо-западное, северное и западное. Скорость его порывами будет достигать 4-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не подстерегает никаких опасностей - проезжая часть будет абсолютно сухой и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет стремительно повышаться и составит 755-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 56 до 87%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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