"Без чрезмерного религиозного геройства!": Прихожан с признаками ОРВИ призвали пока не приходить на службы

В Ростовской области храмы в условиях угрозы коронавируса стали работать иначе. Об этом говорится на официальном сайте Ростовской епархии.

«НЕ НАДО ТЕРЯТЬ РАЗУМ!»

- Изменится не многое, но будет больше контроля, в том числе за иконами и реликвиями, к которым народ прикладывается, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь ПЕТРОВСКИЙ. - Они будут подвергаться дезинфекции соответствующими растворами. Есть изменения и касаемо таинств. Но это не такая большая плата за возможность не закрывать храмы. Древние говорили: хочешь мира - готовься к войне. И для встречи этого «врага» без всякой паники мы должны совершить определенные деяния, обезопасить себя и научиться жить и молиться в новых временных условиях.

Глубочайшая ошибка, входя в храм, снимать вместе с головным убором голову. Единственный образ действий для верующего человека в этой ситуации заключается в том, что не надо быть маловерным, но в еще большей степени не надо искушать Господа. Если Святейший Патриарх и священноначалие сказали делать так, надо так и делать! А все остальное - от лукавого, который одинаково может искушать нас как слабоверием, так и более тонким искушением - чрезмерным религиозным геройством! Разум - это главная и основная добродетель христианской жизни.

Так что ходите в храмы, совершайте в спокойствии свой великопостный подвиг, почаще участвуйте в церковных таинствах, подкрепляя себя благодатью Божьей, и соблюдайте все то, что говорит вам министерство здравоохранения

КРЕСТ БУДУТ ПРИКЛАДЫВАТЬ К ЧЕЛУ ПРИХОЖАН

В частности, при входе в храмы появились объявления, в которых говорится о том, что с признаками вирусной инфекции от визита в церковь лучше воздержаться.

Кроме того, у верующих христиан сейчас Великий пост, во время которого совершают таинство соборования, во время которого теперь для каждого прихожанина будут использовать, к примеру, одноразовые ватные палочки (вместо единой кисточки помазывания) с последующим их сожжением. А вместо преподания напрестольного креста для лобзания по окончании Божественной литургии и иных служб рекомендуется просто прикладывать крест к челу (лбу) прихожан. В других случаях после каждого прикладывания к иконам, евангелию или чтимым реликвиям будут протирать святыни, используя дезинфицирующие растворы.

Кроме того, священнослужителям при благословении верующих рекомендуют воздерживаться от преподания руки для прикладывания к ней устами, как было заведено. А для раздачи просфор, а также освященных хлебов на всенощном бдении использовать одноразовые гигиенические перчатки. Таинство крещения пока будут совершать только индивидуально с промежуточной дезинфекцией купели, меняя воду после каждого священнодействия.

ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ, ИСПОВЕДЬ БУДЕТ ОБЩЕЙ

Что касается таинства исповеди, то для максимального сокращения близких контактов пока рекомендуется совершать общую исповедь, лишь в исключительных случаях прибегая к частной, - когда происходит непосредственный близкий контакт исповедников и священнослужителя.

Больше всего рекомендаций касается Причащения Святых Христовых Тайн. Во время этого таинства причастникам надо воздерживаться от лобзания чаши, для утирания уст для каждого причастника использовать бумажные салфетки с последующим сожжением, а «запивку» будут подавать только индивидуально в одноразовой посуде. При этом платы, которые используют при причастии, будут кипятить и стирать после каждого богослужебного использования.

Не будут пока работать воскресные школы до особого распоряжения, а также приходские секции и кружки. Священнослужителям рекомендовано обеспечить частое проветривание храмов, регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, находящиеся в храме, к которым прикладываются прихожане.

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

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