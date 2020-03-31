2020-03-31T11:37:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 31 марта 2020 года: опасную болезнь подозревают еще у пяти человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 31 марта 2020 года: число людей, оказавшихся под наблюдением врачей, возросло
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 31 марта 2020 года: инфекцией могут быть заражены еще пять человекКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 31 марта 2020 года: инфекцией могут быть заражены еще пять человек
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На 31 марта 2020 года новости по коронавирусу в Ростове-на-Дону говорят, что инфекцию подозревают еще у пяти человек. С ним работают медики. Они проводят все необходимые процедуры и берут анализы и потенциально инфицированных. Все они находится на строгом карантине. При этом количество официально подтвержденных случаев заражения на данный момент остается неизменным. Всего в донском регионе двое больных COVID-19.

По данным регионального правительства, под медицинским наблюдением находятся 4459 человек. Среди них абсолютное большинство обследуется по месту жительства - 4411 человек. Однако, еще 15 человек находятся на карантине в обсерваторе детской городской больницы № 2.

При этом, за все время пандемии на донской земле на коронавируса врачи проверили 6 246 жителей. Тесты на наличие инфекции специалисты лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии по Ростовской области сделали уже 1779 человек. Результаты у всех отрицательные.

Стоит отметить, что тестов на коронавирус достаточно - дефицита нет. Всего их хватит еще на 4000 исследований.

Мы будем сделать за развитием событий и давать вам самую оперативную информацию по коронавирусу в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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