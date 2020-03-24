Хотите верьте, хотите - нет: ростовчанам опять прогнозируют снег

Синоптики вновь пообещали ростовчанам выпадение снега. Ухудшение погодных условий было спрогнозировано именно на 24 марта. Уставшим от постоянных перепадов температуры ростовчанам очень хочется, чтобы уже поскорее установилась теплая весенняя погода.

В утренние часы температура опустится до -2, днем столбик термометра достигнет отметки +1...+2, такая же температура сохранится до самого вечера. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, небо постоянно будет затянуто облаками. А с утра ожидается выпадение снега, который ростовчане с таким нетерпением ждали зимой.

Ветер сегодня будет исключительно северо-восточный. Скорость его порывами будет достигать 10-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не подстерегает никаких опасностей - проезжая часть будет абсолютно сухой и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы 762-763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 48 до 69%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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