2020-03-24T08:08:04+03:00
Общество

Хотите верьте, хотите - нет: ростовчанам опять прогнозируют снег

Кроме того, усилится северо-восточный ветер
Виктория Никитина
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В Ростов вновь вернулась зимаВ Ростов вновь вернулась зимаФото: "КП" Архив
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Синоптики вновь пообещали ростовчанам выпадение снега. Ухудшение погодных условий было спрогнозировано именно на 24 марта. Уставшим от постоянных перепадов температуры ростовчанам очень хочется, чтобы уже поскорее установилась теплая весенняя погода.

В утренние часы температура опустится до -2, днем столбик термометра достигнет отметки +1...+2, такая же температура сохранится до самого вечера. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, небо постоянно будет затянуто облаками. А с утра ожидается выпадение снега, который ростовчане с таким нетерпением ждали зимой.

Ветер сегодня будет исключительно северо-восточный. Скорость его порывами будет достигать 10-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не подстерегает никаких опасностей - проезжая часть будет абсолютно сухой и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы 762-763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 48 до 69%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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