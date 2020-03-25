2020-03-25T09:43:06+03:00
Общество

Меры дезинфекции усилили в автомобилях ростовской компании такси «2-306-306»

Теперь машины проходят ежедневную обработку
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: предоставлено компанией 2-306-306Фото: предоставлено компанией 2-306-306
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В Ростове-на-Дону об усилении профилактических мер по предотвращению коронавирусной инфекции сообщила ростовская компания такси «2-306-306». Здесь усилили меры безопасности, чтобы минимизировать риски заболевания для пассажиров и водителей.

В частности, плановая дезинфекция автомобилей здесь проводилась всегда, но учитывая последние события, она теперь проходит ежедневно в гараже «2-306-306» - и салон, и кузов машин обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором. Кроме того, проводить дезинфекцию своих авто и иметь антибактериальные салфетки компания обязала и водителей-частников.

Как рассказали в ростовском агрегаторе «2-306-306», в настоящее время действуют и другие меры профилактики. Ежедневные медицинский осмотр проходят все водители такси. Как и ранее их проверяют на наркотики и алкоголь, измеряют температуру, давление, оценивают общее состояние и выясняют жалобы на самочувствие. Но теперь это делают более тщательно, а на маршруты допускают только здоровых водителей.

Учитывая, что не все компании города смогли перейти на «удаленку», то для многих ростовчан поездки в такси - удобная и безопасная альтернатива общественному транспорту.

Тем более, что в такси «2-306-306» добавили, что стоимость поездок сейчас значительно снизилась. Причина в том, что все автомобили таксопарка передвигаются на дешевом газомоторном топливе, а пробки в городе сейчас значительно сократились.

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