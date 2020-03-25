"Развод - дело времени": Футболист "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дальнейших отношениях с женой

В семье футболиста "Ростова" Павла Мамаева и его супруги Аланы после выхода футболиста из тюрьмы все изменилось. В последнее время семейной паре то и дело "доброжелатели" предрекают скорый развод, хотя оба супруга говорят о том, что счастливы в браке несмотря на все сложности.

alana_mamaeva Алана Мамаева ездила на сборы с мужем в ОАЭ

Совсем недавно супруга футболиста в своем профиле в Instagram ответила на вопросы подписчиков. Люди интересовались жизнью семейной пары после переезда в донскую столицу,домашними питомцами, секретами красоты роковой брюнетки и многим другим. Одно из сообщений гласило: "Он вас не любит, развод - дело времени. Но вы и сами это знаете". Это высказывание настолько задело Алану, что отвечать на него в stories супруги решил Павел Мамаев.

Павел Мамаев ответил на мнение подписчика жены. Фото: Instagram Алана Мамаева

- Мы уже семь лет с Аланой вместе, а вы следующие семь лет будите также давиться желчью и мечтать о нашем разводе, - сказал футболист.

Таким образом, спортсмен опроверг домыслы о расставании с любимой супругой и разводе. Стоит отметить, что пара воспитывает двоих детей. Семья проводит много времени вместе и даже решилась на переезд в Ростов-на-Дону из Москвы.

alana_mamaeva Алана Мамаева воспитывает двоих детей

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