2020-03-25T08:07:42+03:00
Общество

Резкое потепление ожидает ростовчан 25 марта

Столбик термометра взлетит сразу на девять градусов
Виктория Никитина
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В Ростове сегодня резко потеплеетВ Ростове сегодня резко потеплеетФото: Ирина ПОТЕРЯ
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После очередных холодов в Ростов снова потихоньку начинает приходить весна. Вот и сегодня, 25 марта, в донской столице ожидается достаточно резкое потепление - буквально за несколько часов температура повысится сразу на девять градусов.

В утренние часы температура будет составлять +1...+2 градуса, днем столбик термометра достигнет отметки +7...+10, а к вечеру снова упадет до +5...+8 градусов. С утра в Ростове ожидается облачность, небо будет полностью затянуто тучами, но после полудня выглянет яркое солнышко и озарит все своим теплом и светом. Осадков сегодня, к счастью, не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно северо-восточный. Скорость его порывами будет достигать 12-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не подстерегает никаких опасностей - проезжая часть будет абсолютно сухой и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет постепенно повышаться с 764 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 44 до 60%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, усилится северо-восточный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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