2020-03-26T17:32:30+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону появится медицинский центр для борьбы с инфекциями

Медицинское учреждение будет рассчитано 100 мест
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Центр начнет свою работу к середине мая 2020 годаЦентр начнет свою работу к середине мая 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В донской столице появится многофункциональный медицинский центр. Его создание обусловлено тем, что военная медицина должна была готова к борьбе с инфекцией.Об этом стало известно на заседании правительства в четверг, 26 марта.

По всей России построят 16 таких центров. Часть объектов будут сданы к концу апреля, а вторую часть, в которую входит Ростов-на-Дону, закончат до 15 мая.

- Восемь центров - в Ленобласти, Смоленске, Калининграде, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Ростове - развернут до 15 мая. Всего это 800 коек. Сейчас над строительством работают почти 3 тысячи человек и 750 единиц техники. Мы подключили к работе железнодорожные и инженерные войска. Работы ведутся круглосуточно, - сообщил во время заседания министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин, всего на открытие всех 16 центров из бюджета выделили 8,8 миллиарда рублей. Возводить медицинские центры в регионах будут с помощью модульных конструкций. Их преимущество заключается в быстрой установке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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