2020-04-02T13:00:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 апреля 2020 года: на Дону еще 4 человека заболели COVID-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 апреля 2020 года: количество заболевших увеличилось
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 апреля 2020 года: на Дону еще 4 человека заболели COVID-19Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 апреля 2020 года: на Дону еще 4 человека заболели COVID-19
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В Ростовской области появились новые заболевшие коронавирусной инфекцией. За последние сутки у еще 4 человек выявили COVID-19. Тесты на коронавирус подтвердили диагнозы. Таким образом количество инфицированных в Ростовской области - 9 человек. Соответствующую информация опубликовали 2 апреля на сайте СтопКоронавирус.рф. На этом портале размещаются все актуальные новости об инфекции в России по данным Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.

С утра пришли обновленные данные по коронавирусу в России. Всего в стране зарегистрировали 771 новых случаев заражения. Больше всего в Москве.

Кроме того, в Ростовской области под медицинским наблюдением врачей находится 4 734 человека, из которых по месту жительства – 4 696.

Стоит отметить, что всего за весь период пандемии медики обследовали на вирус 7124 человека.

За последние сутки по всей стране выявлено рекордное количество заболевших COVID-19 - 771 человек. Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки по всей стране выявлено рекордное количество заболевших COVID-19 - 771 человек. Фото: стопкоронавирус.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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