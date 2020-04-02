2020-04-02T12:16:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 апреля 2020 года: двое ростовчан заболели COVID-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 апреля 2020 года: инфицированные прибыли из-за границы
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 апреля 2020 года: двое жителей южной столицы заболели COVID-19Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 апреля 2020 года: двое жителей южной столицы заболели COVID-19Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Утром 2 апреля появилась информация о новых случаях заражения коронавирусом в Ростовской области. Стало известно о еще четырех заболевших новой инфекцией. Таким образом, общее чисто заразившихся в донском регионе достигло девяти человек. В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что некоторые из них - жители южной столицы.

В Ростове-на-Дону двое заболели COVID-19. Известно, что оба они прибыли из-за рубежа: один человек вернулся из Мексики, а другой приехал из США.

Состояние пациентов оценивается, как удовлетворительное. С ними постоянно работают врачи и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Добавим, что под наблюдением врачей в донской столице остаются 2394 человека, из которых 262 - детей.

Отметим, что Соединенные Штаты Америки лидируют по числу зараженных коронавирусом. Их количество уже превысило 216 тысяч человек. Россия направила в США гуманитарную помощь. Это медицинское оборудование и предметы первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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