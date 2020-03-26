2020-03-26T16:41:20+03:00
Происшествия

Самолет Москва-Ростов-на-Дону подал сигнал тревоги из-за сообщения о минировании

ЧП произошло перед посадкой
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Аэропорт ПлатовАэропорт ПлатовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 26 марта, лайнер Airbus A320, направляющийся из столицы в Ростов-на-Дону, спустя час полета подал сигнал тревоги General emergency во время снижения на посадку, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

После этого воздушное судно какое-то время кружило в небе. В ходе расследования оказалось, что это было связано с тем, что экипаж лайнера получил сообщение о минировании. Информация оказалась ложной.

Самолет Москва-Ростов-на-Дону прибыл в пункт назначения около 16:00.

В пресс-службе аэропорта «Платов» сообщили , что информация о взрывном устройстве не подтвердилась. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ростовском аэропорту «Платов» отменили все международные авиарейсы

Запрет не распространяется на чартеры, которые вывозят пассажиров из зарубежных стран (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростовской области ищут пропавшего 28-летнего мужчину из Забайкальского края
В ростовском порту столкнулись два теплохода
Глава Ростова Алексей Логвиненко посетил ЦГБ из-за коронавируса
Региональный оператор рассказал кому положены льготы за вывоз мусора
С Дона на Черное море: с 1 апреля начнет курсировать поезд Таганрога - Новороссийск
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как будет работать водоканал с 26 марта
В Волгодонске бухгалтера детского сада обвинили в хищении почти 13 миллионов рублей
Упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам запускают в ВТБ
В Ростове-на-Дону мужчина три дня просидел на башенном кране
В Ростовской области на границе задержали больше тысячи детских товаров
В Ростовской области могут ввести платное тестирование на коронавирус
В Ростовской области сотрудникам ДПС выдали медицинские маски и перчатки
Ростовчанка присвоила ребенка родственницы, чтобы получить материнский капитал
В Ростовской области пропал 78-летний пенсионер
В Ростове-на-Дону при пожаре в пятиэтажке погиб человек
Отключения света в Ростове-на-Дону 27 марта 2020: где и когда
Ростовчанка Полина Диброва пожаловалась на срыв двух поездок в Дубай
Директора ростовской компании будут судить за крупное мошенничество
В Ростове рецидивист попался на очередной краже
Прочное и долговечное покрытие покроет трассу М-4 "Дон"
В Аксайском районе потушили распространившийся на 1000 кв. м. пожар
В Ростовской области снова ожидаются заморозки до -8 градусов
В Ростове ремонт нескольких улиц будет завершен к середине лета