Самолет Москва-Ростов-на-Дону подал сигнал тревоги из-за сообщения о минировании

В четверг, 26 марта, лайнер Airbus A320, направляющийся из столицы в Ростов-на-Дону, спустя час полета подал сигнал тревоги General emergency во время снижения на посадку, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

После этого воздушное судно какое-то время кружило в небе. В ходе расследования оказалось, что это было связано с тем, что экипаж лайнера получил сообщение о минировании. Информация оказалась ложной.

Самолет Москва-Ростов-на-Дону прибыл в пункт назначения около 16:00.

В пресс-службе аэропорта «Платов» сообщили , что информация о взрывном устройстве не подтвердилась. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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