2020-03-26T20:57:46+03:00
Здоровье

Родной «Кубанский хуторок» любимый вкус в новом дизайне!

Бренд «Кубанский хуторок» изменил свой облик, сохранив любимый вкус и неизменное качество натуральных молочных продуктов.
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: «Молвест».Фото: «Молвест».
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Полный редизайн упаковки коснулся всего молочного ассортимента под этой торговой маркой.

Главная цель редизайна – стать ближе к потребителю. Большинство покупателей «Кубанского хуторка» – женщины – прекрасные хозяйки, заботящиеся о своих родных и близких. Каждая из них старается, чтобы в доме царили тепло и уют, а близкие были сыты и здоровы. Портрет такой женщины – уверенной, хозяйственной и современной – стал главным элементом новой стилистики бренда.

Уникальные иллюстрации с милой, доброй коровой и свежий натюрморт, дополненный зелеными полями и лугами, призваны поддержать имидж традиционного местного производства настоящего молока. Новый дизайн полюбившейся молочной продукции теперь легко найти на полках магазинов, что сократит время для совершения покупки за счет разведение типов продуктов в разные цветовые решения – синий – для молока, зеленый – для кефира, оранжевый – для ряженки. Главным преимуществом продуктов «Кубанский хуторок» остается оптимальное соотношение цена – качество. Каждая позиция в номенклатурной линейке производится строго по стандартам ГОСТ, номер которого указан на упаковке.

Ищите любимую марку «Кубанский хуторок» в новом дизайне на полках своих магазинов и насладитесь неизменным качеством молочной продукции.

Фото: «Молвест».

Фото: «Молвест».

Кубанский хуторок – создан с любовью к родным и близким!

На правах рекламы.

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