Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: власти уходят на карантин. Губернатор рассказал о нерабочей неделе и о том, как будут работать органы местной власти в донской столице и области. Василий Голубев напомнил, что в предстоящая неделя объявлена выходной.

Руководителей районов обязали не допускать к работе людей с повышенной температурой и признаками ОРЗ (острых респираторных заболеваний). Специалистам с подозрением на заболевания запрещено приходить на работу и даже входить в здание. Во время будущей недели на дистанционную работу будут переведены все сотрудники, без чьего присутствия возможно обойтись.

Сотрудник, которого отстранили от работы, в обязательном порядке должен вызвать врача на дом, а после сообщить результаты руководству по месту работы.

Стоит отметить, что помещения, где присутствовали больные люди, должны быть продезинфицированы.

В региональных ведомствах будут следить за тем, как соблюдаются нормы гигиены в помещениях, чтобы избежать распространения опасного вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону появится медицинский центр для борьбы с инфекциями

Медицинское учреждение будет рассчитано 100 мест (подробности)