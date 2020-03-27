2020-03-27T11:54:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: власти уходят на карантин

Губернатор рассказал о нерабочей неделе в Ростове-на-Дону
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: власти уходят на карантин. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиНерабочая неделя в Ростове-на-Дону: власти уходят на карантин. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: власти уходят на карантин. Губернатор рассказал о нерабочей неделе и о том, как будут работать органы местной власти в донской столице и области. Василий Голубев напомнил, что в предстоящая неделя объявлена выходной.

Руководителей районов обязали не допускать к работе людей с повышенной температурой и признаками ОРЗ (острых респираторных заболеваний). Специалистам с подозрением на заболевания запрещено приходить на работу и даже входить в здание. Во время будущей недели на дистанционную работу будут переведены все сотрудники, без чьего присутствия возможно обойтись.

Сотрудник, которого отстранили от работы, в обязательном порядке должен вызвать врача на дом, а после сообщить результаты руководству по месту работы.

Стоит отметить, что помещения, где присутствовали больные люди, должны быть продезинфицированы.

В региональных ведомствах будут следить за тем, как соблюдаются нормы гигиены в помещениях, чтобы избежать распространения опасного вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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