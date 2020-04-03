Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 3 апреля 2020 года: на Дону остается 9 инфицированных

Сегодня 3 апреля стало известно, что на территории Ростовской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество заболевших донских жителей остается неизменным - 9 человек. Соответствующую информация опубликовали 2 апреля на сайте СтопКоронавирус.рф. На этом портале размещаются все актуальные новости об инфекции в России по данным Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.

А в Краснодарском кране все гораздо серьезней. За минувшие сутки там выявлено 17 новых зараженных. Всего там заболело уже 39 человек и 4 выздоровели.

Отметим, что всего в России зарегистрировали 601 новых случаев заражения. Таким образом общее число инфицированных уже составляет 4149 человек. За минувшие сутки от коронавируса скончались еще четыре человека. В общей сложности с начала распространения заболевания в России от заболевания умерли 34 человека.