2020-04-03T11:12:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 3 апреля 2020 года: на Дону остается 9 инфицированных

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 3 апреля 2020 года: новых случаев заражения не выявлено
Дадаян Давид
Поделиться:
В Ростовской области новых случаев заражения коронавирусом не выявленоВ Ростовской области новых случаев заражения коронавирусом не выявлено
Изменить размер текста:

Сегодня 3 апреля стало известно, что на территории Ростовской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество заболевших донских жителей остается неизменным - 9 человек. Соответствующую информация опубликовали 2 апреля на сайте СтопКоронавирус.рф. На этом портале размещаются все актуальные новости об инфекции в России по данным Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.

А в Краснодарском кране все гораздо серьезней. За минувшие сутки там выявлено 17 новых зараженных. Всего там заболело уже 39 человек и 4 выздоровели.

Отметим, что всего в России зарегистрировали 601 новых случаев заражения. Таким образом общее число инфицированных уже составляет 4149 человек. За минувшие сутки от коронавируса скончались еще четыре человека. В общей сложности с начала распространения заболевания в России от заболевания умерли 34 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ученые о мерах ведущих стран в связи с пандемией коронавируса: Мы наблюдаем паническую реакцию слона, на которого напала домашняя кошка
Некоторые эксперты считают, что борьба с Covid-19 приняла такой размах, что наносит человечеству более значительный ущерб чем сам вирус
Новости 24
"Как бабушка!": "Миссис России" Полине Дибровой досталось за "сельский" вид
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как срочники будут сдавать тест на коронавирус
Продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону: студенты-иностранцы стали волонтерами
Штормовое предупреждение от МЧС: в Ростовской области ожидается резкое похолодание
Ростов-на-Дону признали одним из лучших для жизни городов России
Коронавирус в Ростове-на-Дону: клиентов сауны оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Заскучавшие по вечеринкам ростовчане устроили тусовку на балконе
Ростовская АЭС: план по выработке электроэнергии за март выполнен на 103 %
В Ростовском зоопарке родились патагонские мары
В Ростове будут штрафовать автомобилистов за нарушение карантина
Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента РФ
Подозреваемого в серии краж почти на полтора миллиона поймали в Ростовской области
Игравший со спичками ребенок погиб в пожаре в Ростовской области
Из-за угрозы распространения коронавируса в Ростове отменили несколько электричек
Супруга ростовского рэпера Басты на карантине познакомила дочерей с Шерлоком Холмсом
Ростовским мамочкам коронавирус не помеха
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: экономист заявил, что если не откроются МФЦ это парализует работу многих компаний
Продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону: выплаты из средств маткапитала и пенсий продлят автоматически
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: что будет работать
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: срок выданных земельных сертификатов для многодетных семей продлили
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: эксперт в сфере недвижимости заявил, что эти меры приведут к развалу многих компаний
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: призывников в воинские части начнут отправлять не раньше 20 мая