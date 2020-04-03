Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пассажиропоток в донской столице рухнул на 80%

В Ростове-на-Дону уже несколько дней введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Улицы опустели - люди не ходят на работу. А вместе с тем заметно опустел и общественный транспорт. На некоторых маршрутах автобусами и маршрутками пользуются буквально единицы. Сегодня, 3 марта оператор транспортной платежной системы Ростов-на-Дону ООО "АРПС" сообщил в социальных сетях, что по подсчетам специалистов пассажиропоток упал на более чем 80%. Отслеживая количество транзакций по бесконтактной оплате проезда, они могут оценивать реальное положение дел.

По данным компании, снижение началось в середине прошлого месяца, а уже к 24 марта ситуация значительно ухудшилась - пассажиропоток упал 27,6%. Спустя еще неделю падение стало огромным и достигло 81,1%.

Стоит отметить, что самыми безлюдными оказались автобусы. За ними идут троллейбусы, а потом трамваи. В связи с карантином и всеобщей самоизоляции, перестали пользоваться общественным транспортом льготные категории граждан - это школьники и пенсионеры. По ним общее сокращение транзакций достигло 86,9%. Транспортными и банковскими картами, а также телефонами стали оплачивать проезд на 76% реже.

В этих условиях транспортные компании несут колоссальные убытки. Власти уже приняли ряд мер по поддержке перевозчиков - разрешили сократить количество подвижного состава в городе. Однако это спровоцировало другие проблемы. На маршруты вышло катастрофически мало транспорта, что вызвало очереди на остановках и давку в автобусах. Соблюдать меры предосторожности по карантину, в таких условиях было просто невозможно. Тогда власти скорректировали курс и вернули на улицы часть сокращенного транспорта.