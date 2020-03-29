2020-03-29T13:28:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 марта 2020 года: больше четырех тысяч человек находятся под наблюдением из-за инфекции

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 марта 2020 года: количество заразившихся за сутки не изменилось
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове делают все возможное, чтобы предотвратить распространение опасного вируса. Фото:AFEWВ Ростове делают все возможное, чтобы предотвратить распространение опасного вируса. Фото:AFEW
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 марта 2020 года. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на сегодняшний день в городе и в области зарегистрировано двое человек с инфекцией, вызванной новым коронавирусом. Мужчина и женщина приехали из Франции и Тайланда соответственно. Число заболевших, по сравнению со вчерашним днем, не изменилось.

- В инфекционных отделениях региона находятся еще 5 человек, в отношении которых проводится дополнительная диагностика, - прокомментировали в пресс—службе областного правительства.

На сегодняшний день, под медицинским наблюдением находятся 4335 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 4290 человек.

Всего за весь период медицинским наблюдением было охвачено 5592 человека.

На коронавирус проверили 1569 человек, результат отрицательный. Запас тест-систем предусматривает еще 4 000 исследований.

Напомним, как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ростов», в городе и в области из-за пандемии ввели целый ряд ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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