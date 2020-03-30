Модель Анастасия Костенко впервые показала лицо новорожденной дочери

С момента рождения еще одной дочери в семье Дмитрия Тарасова и Анастасия Костенко прошло почти два месяца. Молодая мама в свой день рождения решила показать лицо младшей дочери Евы.

kostenko.94 Семья Тарасовых

Рассматривая новую семейную фотографию Тарасовых, опубликованную в Instagram, поклонники решили, что с появлением второго совместного ребенка пара стала еще крепче и счастливее. Многим показалось, что Ева, как и Милана, больше похожа на папу, а вот от мамы малышке досталась форма губ и выражение лица.

Поклонники стали делиться мнениями по поводу снимков: "Красивая семья,малышки -принцессы", "Девочки ну копии папы!", "Самая нежная и красивая семья", "Какая она маленькая, хорошенькая. Красивые девочки", "Детки просто чудо", "Ева - копия папы","У папы ксерокс отлично работает" и многое другое.

Малышку недавно крестили в московском храме Сорока Севастийских Мучеников. На церемонии присутствовали только самые близкие и родные люди для Тарасовых люди.

kostenko.94 Анастасии Костенко исполнилось 26 лет

Недоброжелатели по-прежнему пытаются внести негатив в семейную идиллию Тарасовых, отмечая проблемы с ипотекой, больничным футболиста и алименты на дочь Ангелину, однако поступки Дмитрия Тарасова говорят о том, что в жизни его семьи все хорошо. В день рождения жены он подарил любимой супруге дорогой автомобиль и завалил любимую цветами.

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