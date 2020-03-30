2020-03-30T10:32:27+03:00
Общество

Модель Анастасия Костенко впервые показала лицо новорожденной дочери

Донская красавица порадовала поклонников семенным снимком
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Анастасия и Дмитрий Тарасовы. Фото: Instagram Анастасия КостенкоАнастасия и Дмитрий Тарасовы. Фото: Instagram Анастасия Костенко
Изменить размер текста:

С момента рождения еще одной дочери в семье Дмитрия Тарасова и Анастасия Костенко прошло почти два месяца. Молодая мама в свой день рождения решила показать лицо младшей дочери Евы.

kostenko.94kostenko.94
Семья Тарасовых
91010 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Рассматривая новую семейную фотографию Тарасовых, опубликованную в Instagram, поклонники решили, что с появлением второго совместного ребенка пара стала еще крепче и счастливее. Многим показалось, что Ева, как и Милана, больше похожа на папу, а вот от мамы малышке досталась форма губ и выражение лица.

Поклонники стали делиться мнениями по поводу снимков: "Красивая семья,малышки -принцессы", "Девочки ну копии папы!", "Самая нежная и красивая семья", "Какая она маленькая, хорошенькая. Красивые девочки", "Детки просто чудо", "Ева - копия папы","У папы ксерокс отлично работает" и многое другое.

Малышку недавно крестили в московском храме Сорока Севастийских Мучеников. На церемонии присутствовали только самые близкие и родные люди для Тарасовых люди.

kostenko.94kostenko.94
Анастасии Костенко исполнилось 26 лет
116694 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Недоброжелатели по-прежнему пытаются внести негатив в семейную идиллию Тарасовых, отмечая проблемы с ипотекой, больничным футболиста и алименты на дочь Ангелину, однако поступки Дмитрия Тарасова говорят о том, что в жизни его семьи все хорошо. В день рождения жены он подарил любимой супруге дорогой автомобиль и завалил любимую цветами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Тарасов рассказал, чем ростовчанка Анастасия Костенко лучше Бузовой

Его поддержала Виктория Лопырева (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Корона вирусу: Оксана Федорова прилетела в Новосибирск на «подпольный» конкурс красоты, который не стали отменять из-за эпидемии
Финал «Красы Новосибирска» обернулся скандалом: его должны были перенести из-за коронавируса, но не стали. Теперь организаторов могут лишить лицензии
"Успешно бороться можно только с чем-то узнаваемым": самарский дизайнер рисует логотипы коронавируса, чтобы его скорее победили
Михаил Головачев уверен, что создание логотипа для коронавируса поможет донести правильную информацию до большинства людей и свести к минимуму страх перед проблемой
Новости 24
Отменены рейсы из Ростова-на-Дону в Краснодарский край из-за коронавируса
В Ростове-на-Дону разогнали незаконных торговцев продуктами
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: из-за карантина парковки в городе сделают бесплатными
Мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в Ростове
"Я тебя породил, я тебя и убью": разгоряченный отец всадил нож в грудь собственного сына в Новочеркасске
Незаконную продажу рыбы, мяса и овощей выявили по всему городу
«Дуракам закон не писан»: ростовчане во время карантина кинулись на пикники
Забрал вещи и валюту: в Ростовской области на улице на мужчину напал грабитель
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как дистанционно взаимодействовать с поставщиками коммунальных услуг
Обеззараживая деньги от короновируса в микроволновке, россиянка спалила свои сбережения
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: автобусов и маршруток станет меньше
В Ростовской области мужчина со стажем вождения один месяц сел за руль и попал в аварию с летальным исходом
В Ростове-на-Дону лжесотрудница банка похитила почти полмиллиона рублей
Карантин в Ростове-на-Дону: отменено автобусное сообщение с Краснодаром
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: горожане массово кинулись делать ремонт
Большая погоня: в Ростове-на-Дону пьяный водитель пытался скрыться от семи полицейских машин